Copa Assomasul: Anfitriã, Nioaque avança de fase

Divulgação

Rumo a próxima fase: No último sábado (16), no estádio Municipal Mauro Resstel “Morada dos Dinos”, a equipe de Nioaque avançou de fase após rodada de jogos válidos pela terceira fase da 1ª etapa da Copa Assomasul de Futebol Amador 2024,

Além da anfitriã, também disputaram vagas para a próxima fase neste último final de semana as equipes dos municípios de Miranda, Corumbá, Jardim, e Bonito, com jogos abertos ao público e realizados nos períodos matutino e vespertino.

Pela manhã, Nioaque foi derrotada pela equipe de Miranda pelo placar de 4 x 3, no segundo jogo Nioaque venceu Jardim por 2 x 1 e se classificou em terceiro lugar no grupo

Durante a abertura do evento, ao lado de prefeitos representando as equipes de seus respectivos municípios e de várias lideranças locais, o Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul Valdir Júnior, ressaltou a alegria em receber os amigos no município que ele é o prefeito atualmente, enfatizou a importância da fase em Nioaque para o comércio em geral devido aos visitantes e desportistas, e desejou boa sorte a todos os envolvidos neste grande evento esportivo de Mato Grosso do Sul.

Além disso, a Copa cria oportunidades para o desenvolvimento de parcerias comerciais e networking entre os participantes.

Os encontros durante os jogos não apenas fortalecem os laços entre os funcionários municipais, mas também facilitam a troca de experiências e ideias, incentivando a cooperação e o crescimento econômico conjunto.