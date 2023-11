Copa Assomasul: Grande final será dia 02 de Dezembro

Prefeito de Nioaque / Divulgação

Aquidauana, Caarapó, Corumbá e Porto Murtinho estão na final do maior campeonato amador de futebol do Centro-Oeste. Durante o arbitral realizado na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), na última terça-feira (21), foram definidas as regras da grande final e a sede dos jogos, que será no município de Aquidauana no dia 2 de dezembro.

Os jogos estão agendados para os períodos da manhã e da tarde. O pontapé inicial será dado às 8 horas, seguido pelo segundo jogo por volta das 9h30. Na parte da tarde, a semifinal terá início às 16 horas, e a grande final está programada para as 17h30 ou 18h.

Ao longo das edições da Copa, promovida pela Assomasul, a entidade sempre buscou fortalecer o municipalismo do estado, priorizando o intercambio e a convivência dos funcionários públicos dos municípios filiados, através do esporte e de momentos de lazer e trocas de experiências por meio do futebol, uma paixão de todos os brasileiros.

Além de promover essa integração entre os servidores municipais, proporcionando lazer, esporte e saúde, que é um dos principais objetivos da Associação, a Copa também possibilita a união entre os prefeitos, reforçando ainda mais o municipalismo atuante no estado.

Valdomiro Sobrinho, diretor de cultura da Associação e prefeito de Mundo Novo, destaca a importância do campeonato: “Essa Copa é uma integração de valores, é uma junção de coisas positivas, uma valorização essencial para os servidores públicos que conduzem a máquina administrativa. É um presente oferecido pela Assomasul a todos os servidores do parlamento, assim como também aos poderes executivos. Além disso, temos as estrelas que podem brilhar nesse espetáculo, cada uma escrevendo sua história, seu capítulo dentro do cenário esportivo, que se tornará uma lembrança para filhos, netos, bisnetos, porque hoje, no campo da tecnologia, tudo é televisionado e guardado. Aqueles que cometeram equívocos enfrentaram suas represálias, e aqueles que demonstraram competência seguirão adiante, brilhando nos novos cenários que se apresentam”, enfatiza o gestor.

O prefeito, ainda, complementou destacando a unanimidade na escolha da cidade-sede para a final: “Houve total concordância entre os representantes ao apontarem Aquidauana como a sede, sem nenhum problema. Os quatro times, merecidamente, estão na final. Caarapó e Corumbá, apontados desde o início como favoritos ao título, juntaram-se ao Porto Murtinho, que possui uma equipe excelente, e Aquidauana, consistentemente considerada uma das principais equipes desta competição. Equipes como Antônio João, Camapuã, Mundo Novo e outras, que também tinham reais possibilidades de estar entre as quatro melhores, acabaram não avançando. Felizmente, tudo foi resolvido em harmonia. Esta competição, que é a maior no âmbito amador do Centro-Oeste Brasileiro, será coroada de êxito no próximo dia 2 de dezembro”.

Os prêmios desta edição será dividido para o município campeão, vice-campeão, terceiro e quarto lugar. O Campeão, vai ganhar o valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), vice-campeã no valor de R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais), terceiro lugar no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) e quarto lugar, no valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), além de troféus e medalhas que será distribuído para os atletas. O município campeão vai ganhar um prêmio extra que ainda não foi decidido, mas na edição passada foi uma quadra sintética para a cidade vencedora.

Realizada às 14h, na associação, a reunião contou com a presença do diretor de cultura da Assomasul, prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, dos coordenadores da Copa, Santos Rosetto, Galdino Vieira, Elcio Paes, do instrutor técnico de arbitragem da federação sul-mato-grossense, Manoel Paixão e com os representantes dos quatro times.