Copa Assomasul: Nioaque não passa de fase e o time está desclassificado

Neste final de semana, em Rio Brilhante, foi realizada uma rodada de jogos válidos pela 1ª fase da Copa Assomasul, além de equipe anfitriã, jogaram os times de Nioaque, Maracaju, douradinha e Figueirão.

Nioaque perdeu os dois jogos: o primeiro pelo placar de 6x 4 para a equipe de Douradina, e o segundo jogo o placar foi de 6 x 2 para Rio Brilhante.

O time é formado por funcionários públicos, efetivos, contratados ou comissionados pela Câmara Municipal e Prefeitura de Nioaque.

O Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, agradeceu o Prefeito de Rio Brilhante, Lucas Foroni, pela ótima receptividade e parabeniza as equipes pelo espírito esportivo durante todos os jogos.

Copa Assomasul

Além de promover essa integração entre os servidores municipais, proporcionando lazer, esporte e saúde, que é um dos principais objetivos da Associação, a Copa também possibilita a união entre os prefeitos, reforçando ainda mais o municipalismo atuante no estado.

Premiação

Os prêmios desta edição serão divididos para o município campeão, vice-campeão, terceiro e quarto lugar. O Campeão, vai ganhar o valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais), vice-campeã no valor de R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais), terceiro lugar no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) e quarto lugar, no valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), além de troféus e medalhas que será distribuído para os atletas. O município campeão vai ganhar um prêmio extra que ainda não foi decidido, mas na edição passada foi uma ambulância para a cidade vencedora.