Copa Assomasul: Sonora, Coxim e Rio Verde se classificaram para próxima fase

Equipe de Coxim / Divulgação

Coxim sediou no último sábado, 17, mais uma partida da 1ª fase da 19ª Copa Assomasul. O município anfitrião se classificou, além de Sonora e Rio Verde.

Sonora goleou Pedro Gomes por 9 X 0 contra o time pedro-gomense. Já na próxima rodada da disputa, Rio Verde de Mato Grosso venceu Paraíso das Águas de 3 X 1. Coxim venceu Pedro Gomes por 6 X 0. Mais uma vez em campo, Sonora derrotou Paraíso das Águas por 8 x 1. Para fechar a etapa da rodada, Coxim enfrentou Rio Verde de Mato Grosso e goleou contra 6 X 1.

Ao longo das edições, a Copa Assomasul, promovida pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), tem buscado fortalecer o municipalismo do estado. Essa iniciativa valoriza o intercâmbio e a convivência entre os funcionários públicos dos municípios filiados, por meio do esporte e de momentos de lazer, além de proporcionar a troca de experiências entre todos os participantes. E é claro, tudo isso acontece em torno de uma paixão nacional: O futebol.

O Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, parabeniza todas as equipes de futebol participantes desta 1ª fase e destaca a importância de incentivar o espírito esportivo entre atletas, comissão técnica e demais envolvidos.

*Com assessoria de imprensa.