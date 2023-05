Copa Braquiarão é sucesso e prefeito anuncia projeto para iluminação do campo

Divulgação

Foi encerrada no sábado (29), a 7ª da Copa Braquiarão de Futebol, na praça de esportes da Sociedade Esportiva Braquiarão, no bairro São Francisco.

A final foi entre as equipes do São José e Posto JC/Boate Aldo Simone. A partida foi bastante movimentada e o título de campeão ficou com o Posto JC, que venceu o São José por 2 a 0, com gols de Bruno Martins e Vinicius. O campeonato contou com apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes do Município (Fema).

O prefeito Odilon Ribeiro foi prestigiar de perto o futebol varzeano da cidade, juntamente com os vereadores Clériton Alvarenga, Everton Romero, Reinaldo Kastanha, Francisco Tavares, o secretário municipal de Meio Ambiente - Wanderlei Mariano e o empresário Mauro do Atlântico.

Ao discursar na entrega da premiação, o prefeito Odilon Ribeiro, afirmou que é parceiro do esporte de várzea, que movimenta os bairros e anunciou um futuro investimento para o campo do Braquiarão.

“Quero aqui anunciar aos desportistas presentes que, vamos elaborar um projeto para fazer a instalação de iluminação no campo do Braquiarão. Pode contar conosco, pois iluminando esse local, ele poderá ser mais utilizado pela comunidade e será mais um espaço para a criançada brincar no final da tarde depois das aulas”, afirmou o prefeito Odilon.

Por sua vez, o presidente da associação do Braquiarão, Alex Souza da Silva disse que ficou surpreso com a notícia. “Fiquei supreso com essa notícia que o prefeito Odilon disse para todos aqui hoje. Recebemos a informação com muita alegria e seria uma conquista muito grande para todos nós, dando condições de realizar mais eventos e com alternativas de horários. Agora, vamos fazer a nossa parte enquanto associação para podermos receber este grande benefício de iluminação da nossa praça esportiva”, disse o diretor Alex.

A Copa Braquiarão teve o envolvimento de dez equipes e também contou com apoio da iniciativa privada, prefeitura, vereadores e secretários municipais. Ao final, foram distribuídos aos finalistas a seguinte premiação: Campeão Posto JC: troféus, medalhas e R$ 2 mil reais; vice-campeão - São José: troféus, medalhas e R$ 1 mil reais; 3º lugar - Juventus levou um troféu; prêmio equipe disciplina foi o time campeão Posto JC.

O artilheiro premiado no campeonato foi o atleta Lucas Campos, da equipe dos Maduros, que marcou 9 gols; goleiro menos vazado foi Emerson, que sofreu apenas 10 gols durante toda a competição e pertence ao time do São José, ambos foram premiados com troféus e R$ 100 cada.

Ficha técnica da decisão - Posto JC/ Boate Aldo Simone: Atletas: Bruno Amorim, Bruno Martins, Elder, Elton, Guilherme Galindo, Guilherme, Eliud, Igor, José Eduardo, Kaio, Kaio Henrique, Matheus, Mikhael, Oldair, Rodny, Silas, Tiago, Vagner e Vinicius. Técnico Antônio.

São José: Atletas: Ademilson, Cicero, Matheus, Daniel, Darley, Eberton, Edmar, Emerson, Everton, Felipe, Heverson, Hilan, Ian, Keverson, Rosalvo, Branco e Xinho. Técnico Wilson Ferreira.

Arbitragem: Ademir Rocha e Adriano Rodrigues; Organização do Campeonato: Sociedade Esportiva Braquiarão.