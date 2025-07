Copa de futebol Veteranos deste ano em homenagem aos 60a de O Pantaneiro

Destaque da ultuma copa: artilheiro Paulo, melhor goleiro Genival; e melhor jogador, Baiano / (Foto-Montagem Ryan Santos)

Começa no último domingo de agosto deste ano, dia 31, a terceira Copa Veteranos de Aquidauana. A competição é realizada pela Liga Esportiva Aquidauanense e reúne craques com desempenho desportivo consagrado entre os masters do futebol amador municipal.

DG Carnes, campeão da Copa Veteranos de 2024 em Aquidauana/MS (Foto Divulgação)

O Congresso técnico está previsto para ser realizado na próxima segunda-feira, dia 28, na sede do DEC-Dissidente Esporte Clube, onde serão os jogos, todo domingo, pela manhã. Dez equipes já estão inscritas: DG carnes, São José F.C, Atlético F.C, Flamenguinho Guerreiro, Descidente F.C, Vila Quarenta, Bodoquena, Dois irmãos do Buriti, Nioaque e Aston Villa. As inscrições continuam abertas e, pelo menos, mais duas equipes estão sendo aguardadas.

Bodoquena, vice-campeão da Copa Veteranos de 2024 em Aquidauana/MS (Foto Divulgação)

O último campeão da Copa Veterano foi o DG Carnes; o vice, Bodoquena e em terceiro lugar Maduros. O jogador Baiano foi eleito melhor jogador, e Paulo Carpejane, o artilheiro, sendo Genival, o melhor goleiro.

Maduros, Terceiro colocado da Copa Veteranos de 2024 em Aquidauana/MS (Foto Divulgação)

Os jogos estão previstos para todo domingo pela manhã no campo do DEC. A premiação total deste ano é de R$ 5.900,00 (Cinco Mil e Novecentos Reais), sendo R$ 3,500 para o campeão; R$ 1.500, para o vice-campeão; R$ 500 para o terceiro colocado. Para os jogadores, R$ 200 para o artilheiro e R$ 200 para o melhor goleiro.

“Em comemoração aos 60 anos do Jornal O Pantaneiro, cada gol de atleta com mais de 60 anos ou mais, a Comissão Organizadora pagará R$ 60,00.