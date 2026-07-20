Copa do Mundo de 2030 terá seis países-sede e pode reunir 64 seleções

Espanha celebra seu segundo título na Copa do Mundo: país será uma das sedes em 2030 / Reprodução/Redes sociais da Seleção Espanhola

Encerrada a Copa do Mundo de 2026, disputada por 48 seleções em Estados Unidos, Canadá e México, as atenções do futebol mundial já se voltam para a próxima edição do torneio masculino. Em 2030, a competição terá um formato inédito, com partidas distribuídas em seis países de três continentes, celebrando os 100 anos do primeiro Mundial. As informações são da Agência Brasil.

A sede principal será compartilhada por Espanha, Portugal e Marrocos, que venceram a candidatura conjunta apresentada à Fifa (Federação Internacional de Futebol). Como homenagem ao centenário da competição, Uruguai, Argentina e Paraguai também receberão jogos.

O Uruguai, palco da primeira Copa do Mundo em 1930 e campeão daquela edição, sediará a cerimônia de abertura e a partida inaugural. Já a Argentina receberá o primeiro compromisso de sua seleção em reconhecimento ao vice-campeonato conquistado no torneio de estreia. O Paraguai também terá um jogo da fase inicial, em referência ao fato de abrigar a sede da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol).

Com isso, os seis países anfitriões já têm presença garantida na Copa do Mundo de 2030. A classificação automática contempla Argentina, Uruguai e Paraguai pela América do Sul, Espanha e Portugal pela Europa e Marrocos pela África.

Outra novidade que pode marcar a próxima edição é a ampliação do número de seleções participantes. Após o encerramento da Copa de 2026, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, voltou a defender a possibilidade de o Mundial passar de 48 para 64 equipes.

A proposta ainda está em análise, mas, se for aprovada, abrirá espaço para um número maior de países na competição, consolidando uma fase adicional de mata-mata e ampliando a participação de seleções de menor tradição no cenário internacional. Neste ano, a grande surpresa ficou por conta de Cabo Verde, que, no tempo regulamentar de 90 minutos, terminou a competição sem perder para as finalistas Espanha e Argentina, com destaque para as atuações do goleiro Vozinha.

A Copa do Mundo de 2030 está prevista para ser disputada entre 08 de junho e 21 de julho, em uma edição histórica que celebrará um século do principal torneio do futebol mundial.