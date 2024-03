Copa Integração de Futebol Amador está com inscrições abertas para equipes femininas

Divulgada

Promovida pela Fundação de Esportes de Corumbá (Funec), a Copa Integração de Futebol Amador vai novamente incluir o futebol feminino. As inscrições estão abertas e podem ser feitas na sede da Funec, localizada na rua 21 de setembro, 2156 – Aeroporto.

Todos os jogos femininos serão realizados no campo do bairro Universitário. A primeira reunião técnica da competição está marcada a próxima quinta-feira, dia 14, na sede da Fundação de Esportes, às 20 horas. O prazo para inscrição termina no dia 20 de março e a previsão para início da Copa Integração no dia 27 de abril.

Além de troféus e medalhas para campeão, vice, artilheira e melhor goleira, a Prefeitura de Corumbá também oferece um prêmio em dinheiro. Para este ano, o time campeão fatura R$ 5 mil, o segundo R$ 2,5 mil e o terceiro R$ 1.250,00. A artilheira também ganha R$ 1 mil, assim como a melhor goleira. Os valores são os mesmos para a categoria masculina.