Copa Master 50 anos terá recorde de equipes e começa em fevereiro em Aquidauana

Campeonato aguardado para fevereiro / Divulgação

Na noite desta sexta-feira (24), foi realizada, na sede do Dissidente Esporte Clube (DEC), a assembleia de lançamento da Copa Master 50 anos, organizada pela Liga Esportiva Aquidauanense (LEA) com o apoio do comércio local.

Batizada de Copa Doceria Mineira, a competição registrará um número recorde de equipes na categoria para jogadores acima de 50 anos. Durante o evento, o presidente da LEA, Adriano Rodrigues, agradeceu às equipes participantes, patrocinadores e apoiadores. Ele destacou a importância da união entre clubes, comerciantes e empresários para fortalecer o esporte local.

A cerimônia de abertura será realizada no dia 1º de fevereiro de 2025, às 16h, no clube DEC, marcando o início da disputa.

Os prêmios da competição incluem:

• 1º lugar: Troféu e R$ 2,5 mil.

• 2º lugar: Troféu e R$ 1 mil.

• 3º lugar: Troféu e R$ 100.

A Copa Master conta com o apoio do Jornal O Pantaneiro, da Fundação de Esporte do Município de Aquidauana e do Dissidente Esporte Clube. Mais informações podem ser obtidas diretamente com os organizadores pelo telefone (67) 99636-9545.