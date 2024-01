Copa Regional de Futebol as estádio de Nioaque no domingo

Serão quatro jogos / Divulgação

O Estádio Municipal Mauro Resstel “Morada dos Dinos” recebe no próximo domingo, 7, a 1ª Copa Regional de Futebol “Taça dos Campeões” Troféu Athayde Machado dos Santos, com quatro jogos válidos pela fase classificatória da competição.

Segundo o responsável pelo evento esportivo, Teodoro Neto, as equipes que conseguirem a classificação após esta fase classificatória disputarão as semi-finais, terceiro lugar e a grandíssima final no dia 14, com direito a premiação em dinheiro além de troféus e medalhas para as primeiras colocações.

A tabela foi divulgada nesta semana e srão dois jogos pela manhã, dois no período da tarde, entre as equipes que venceram os campeonatos de seus respectivos municípios da região Sudoeste. Por este motivo, o nome 1ª Copa Regional de Futebol “Taça dos Campeões”.