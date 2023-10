Corinthians conquista título da Libertadores de futebol feminino

Equipe no pódio / CONMEBOL Libertadores Femenina

O Corinthians derrotou o Palmeiras por 1 a 0, na noite deste sábado (21) no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali (Colômbia), para conquistar o título da Copa Libertadores de futebol feminino. Este é o quarto título continental das Brabas do Timão, que já venceram a competição em 2017 (em parceria com o Audax), em 2019 e em 2021.

Esta foi a segunda final brasileira da história da Libertadores feminina, após o Corinthians conquistar o seu segundo título da competição continental em 2019 ao derrotar a Ferroviária por 2 a 0 na decisão disputada no Equador.

As Brabas tiveram a oportunidade de abrir o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, quando Vic Albuquerque cobrou pênalti, mas ela mandou na trave. Mas 13 minutos depois o Corinthians chegou ao gol da vitória, quando Gabi Portilho avançou pela esquerda e tocou para a entrada da área, onde Millene dominou puxou para o meio e bateu firme de esquerda.

Na etapa final as Palestrinas lutaram muito em busca da virada, mas a goleira Lelê mostrou segurança para manter o placar sem mais alterações até o apito final.