Corinthians e Palmeiras decidem o Campeonato Paulista nesta quinta-feira

Rovena Rosa/ Agência Brasil

A grande final do Campeonato Paulista será disputada nesta quinta-feira (27) entre Corinthians e Palmeiras, e a Rádio Nacional transmitirá a partida ao vivo para todo o Brasil, com exceção de Brasília, que seguirá com sua programação normal. O jogo será no Estádio Neo Química, com início marcado para às 21h30 (horário de Brasília), e a jornada esportiva da emissora pública começa às 21h15.



A narração ficará a cargo de André Luiz Mendes, com comentários de Rodrigo Ricardo na faixa Show de Bola Nacional. As reportagens sobre o Corinthians serão de Rodrigo Campos, enquanto Bruno Mendes trará as atualizações sobre o Palmeiras. José Roberto Cerqueira será o responsável pelo plantão da informação.



A decisão pode ser acompanhada pelos ouvintes no dial, pelo app Rádios EBC e também por streaming no site da emissora.



O Jogo



Depois da vitória por 1 x 0 do Corinthians sobre o Palmeiras no jogo de ida, disputado em 16 de março no Allianz Parque, o time alvinegro entra em campo com a vantagem para conquistar o título. O gol de Yuri Alberto no segundo tempo garantiu a vitória e a vantagem no confronto.



Com esse resultado, o Corinthians pode até empatar para levar o troféu. Já o Palmeiras precisa vencer por uma diferença de dois gols para garantir o título. Se o alviverde vencer por um gol de diferença, a decisão será levada para as cobranças de pênaltis.



Caminho até a final



O Corinthians conquistou sua vaga na decisão ao vencer o Santos por 2 x 1 nas semifinais, enquanto o Palmeiras superou o São Paulo por 1 x 0, também em um confronto eliminatório.

