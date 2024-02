Corinthians e Palmeiras empatam em 2x2 no Campeonato Paulista

Agência Corinthians

Corinthians e Palmeiras empataram durante disputa na Arena Barueri no domingo (18) pelo Campeonato Paulista.

O Palmeiras recebeu o Corinthians e estava vencendo por 2 a 0 com gols de Endrick e Flaco López. Yuri Alberto diminuiu para os visitantes. Depois disso, Cássio foi expulso em lance com Rony e Yuri Alberto saiu machucado. De falta, no apagar das luzes, Rodrigo Garro mandou no ângulo para empatar.

Conforme o Campo Grande News, ainda no domingo, o Santos perdeu na Vila Belmiro para o Novorizontino por 2 a 1. A Portuguesa venceu o Guarani por 1 a 0. Por fim, o Água Santa empatou em 2 a 1 diante da Inter de Limeira.

No Rio de Janeiro, três jogos movimentaram o dia. Destaque para a vitória do Vasco por 4 a 2 sobre o Botafogo no Nilton Santos. Além disso: Audax-RJ 1-1 Nova Iguaçu; e Volta Redonda 1-1 Portuguesa-RJ.

Em Minas Gerais, o Cruzeiro fez 3 a 1 sobre o Democrata com gols de Dinenno, Zé Ivaldo e Rafael Papagaio. A Tombense goleou o Patrocinense por 4 a 0; o Ipatinga perdeu para o Uberlândia por 1 a 0. O América empatou com o Villa Nova.

No Gauchão, empate sem gols entre Brasil e São José. O Internacional fez 3 a 1 sobre o Novo Hamburgo.