Corinthians ganha de 2x0 contra o Palmeiras na Copa do Brasil

O Corinthians explorou os vários erros do rival, sobretudo técnicos, e conquistou com merecimento a classificação
César Greco, Palmeiras
Corinthians e Palmeiras se enfrentaram na noite de ontem (6) pela Copa do Brasil, sendo que o time alviverde perdeu por 2xo. O jogo ocorreu no Allianz Parque, nas oitavas de final da Copa do Brasil.
O Corinthians explorou os vários erros do rival, sobretudo técnicos, e conquistou com merecimento a classificação. Com um atleta a mais desde os 14 minutos do primeiro tempo, depois que o destempero de Aníbal Moreno lhe rendeu o vermelho por acertar cabeçada em José Martinez, o time de Dorival Júnior fez o que quis.
Dominou o Palmeiras no Allianz Parque em todos aspectos, e teve inteligência e calma para marcar os gols em momentos oportunos, jogando mais pressão sobre a equipe de Abel Ferreira. Criticado como nunca havia sido em seus cinco anos no comando palmeirense, o treinador fez escolhas erradas, como tirar Vitor Roque no intervalo, e foi incapaz de ajeitar a formação com dez em campo, terminando a noite vaiado e xingado por parte da torcida.
Irritado à beira do gramado, ele viu seus atletas pilhados, desconcentrados e cometendo erros em profusão, confirmando que o “cabeça fria, coração quente” foi esfacelado. O insólito protesto da torcida na véspera do clássico, usando cesta com doces para os jogadores que não teriam “fome” de disputar o dérbi, não deu resultado. O time confundiu garra hostilidade e facilitou a tarefa do Corinthians.
A bola aérea, outrora uma virtude do Palmeiras, hoje é mais um problema do time e uma solução para a equipe alvinegra, que encontrou pelo alto seus dois gols, valendo-se da altura de Gustavo Henrique.
Foi o zagueiro que ajeitou para Matheus Bidu fazer o primeiro no fim da etapa inicial e que anotou, de cabeça, o gol que definiu a inédita classificação alvinegra. Inédita porque foi a primeira vez que o Corinthians eliminou seu arquirrival em um mata-mata em competições que não sejam o Paulistão.
O Corinthians embolsa R$ 4,7 milhões pela classificação e ainda irá conhecer seu rival na próxima fase. O sorteio marcado para terça-feira na sede da CBF vai definir os confrontos das quartas de final. O Palmeiras direciona seu foco para o Brasileirão e para o mata-mata da Libertadores.
