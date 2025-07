Corinthians vence de 1x0 o Palmeiras na Copa do Brasil

Cesar Greco, Palmeiras

O clássico começou equilibrado, com as duas equipes criando chances claras de gol. Aos 19 minutos da primeira etapa, o árbitro marcou pênalti para o Corinthians, após revisão do VAR identificar toque irregular de Gustavo Gómez em Memphis.

Então, Yuri Alberto cobrou, mas Weverton fez uma grande defesa. O Palmeiras respondeu no fim do primeiro tempo com boa finalização de Giay, que quase resultou em gol, salvo em cima da linha pelo zagueiro André Ramalho.

Na volta do intervalo, o Verdão mostrou força ofensiva e passou a pressionar mais, buscando o empate. O Corinthians, no entanto, aproveitou a desatenção do adversário em uma cobrança rápida de falta, com Garro acionando Matheuzinho na ponta direita. O lateral cruzou para Memphis, que cabeceou firme para abrir o placar.

O Palmeiras quase empatou aos 36 minutos, quando Maurício recebeu passe de Gustavo Gómez e finalizou para o gol. O lance foi anulado pelo VAR por impedimento milimétrico, mantendo a vantagem do Timão. Até o apito final, o Verdão buscou o gol, mas não conseguiu superar a boa marcação corintiana.

O Corinthians, por sua vez, conseguiu aproveitar as oportunidades que teve e pode administrar a vantagem na volta.

Antes do duelo de volta, o Corinthians tem Fortaleza, em casa, domingo (3), às 15h (horário de MS). Já o Palmeiras viaja para a Bahia, onde encara o Vitória no mesmo dia, mas às 18h30.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!