Corrida Desafio Morro do Paxixi começa neste sábado entre rochas, córrego e subidas

Morro do Paxixi / (Foto: Divulgação)

Começa neste sábado (11), no distrito de Camisão, em Aquidauana, a 2ª edição da "Corrida Desafio Morro do Paxixi", ambiente de adrenalina para corredores com morro, trechos com córregos, rio Aquidauana, paredões de rochas e muitas surpresas ao longo das subidas e descidas do percurso.

Hoje será entregue os kits, além da exposição da feira e praça de alimentação, música ao vivo e ao final da tarde terá a corrida kids, às 16h.

Já no domingo (12), na Pousada da Serra em Camisão, às 6h, será a concentração e logo após as baterias de largada de cada percurso.

Para a corrida de 21, 14 e 7 km haverá as categorias por idade de 16 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e 60 acima. A premiação da competição conforme o regulamento divulgado será de medalha para todos os participantes e, na classificação, para quem subir ao pódio com melhor tempo de prova será troféus.

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação de Esportes (FEMA), Secretaria de Cultura e Turismo (SECTUR), SAMU e do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), estará com equipes dando suporte ao evento, que é organizado e promovido pela empresa G2 Esportes com o Studio Movimente.