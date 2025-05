Corrida Pantanus Runners estreia com sucesso e atrai atletas em Anastácio

A largada e a chegada foram montadas em frente ao Parque / Divulgação

A primeira edição da Corrida Pantanus Runners movimentou o final da tarde com um grande encontro de atletas e apaixonados por esporte. O evento marcou a estreia da competição na cidade e foi realizado em clima de festa, com dezenas de participantes percorrendo as vias próximas ao recém-inaugurado Parque Municipal, localizado entre as avenidas JK e Integração.

Um dos destaques da corrida foi a presença do renomado maratonista Franck Caldeira de Almeida, campeão da tradicional Corrida Internacional de São Silvestre em 2006 e dos Jogos Pan-Americanos em 2007. Sua participação deu ainda mais brilho ao evento e foi celebrada por atletas e organizadores.

A largada e a chegada foram montadas em frente ao Parque, que serviu de cenário ideal para a prova. A realização da corrida foi resultado de uma parceria entre a Prefeitura Municipal, por meio das secretarias de Saúde e de Esporte e Lazer, e o grupo de corrida de rua Pantanus Runners Brasil, com o apoio do Governo do Estado, via Fundesporte.

O prefeito Manoel Aparecido, conhecido como Cido, esteve presente e acompanhou o evento ao lado de diversos membros da administração municipal, incluindo os secretários Fabiano Aparecido do Nascimento (Gabinete), João Fernando Guessy Braga (Saúde), Luizinho Abdalla (Esporte, Lazer e Juventude), Ademir Arruda (Orçamento e Finanças) e Francisco Alves, o Chico (Obras). O presidente do grupo organizador, Junior Barboza de Oliveira Silva, também esteve presente e comemorou o sucesso da primeira edição.

