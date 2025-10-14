Acessibilidade

14 de Outubro de 2025

Esporte

Corrida Unimed em Aquidauana será no próximo sábado; confira os horários

Retirada de kits ocorre antes da prova

Redação

Publicado em 14/10/2025 às 14:43

Atualizado em 14/10/2025 às 16:53

A retirada dos kits poderá ser feita no dia 17 / Rene Carneiro, Ilustrativa

O município de Aquidauana receberá a Corrida Unimed 2025 – Bora Corre, um evento esportivo que celebra os 40 anos da Unimed Aquidauana. A corrida será realizada no sábado, 18 de outubro de 2025, prometendo reunir atletas e a comunidade em uma tarde de esporte e solidariedade.

O ponto de largada e chegada será o Estádio Municipal de Aquidauana (Noroeste) a partir das 14h

A programação da corrida contempla diversas modalidades, permitindo a participação de pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico:

  • Corrida Livre (Masculina e Feminina) – Nas distâncias de 5km e 10km, com largada marcada para as 16h30min.
  • Caminhada – Percurso de 3km, também com início às 16h30min.
  • Corrida Kids – Destinada às crianças, com um Mini Percurso que terá início mais cedo, às 16h.

Os kits dos participantes serão entregues sexta-feira na sede da Unimed das 8h às 12h e das 14h às 17h.

A iniciativa visa não apenas promover a saúde e o esporte, mas também contribuir com a comunidade local.

O evento conta com a colaboração: Unimed Aquidauana, Prefeitura Municipal de Aquidauana, Federação das Unimed´s MS, SICOOB, Sistema OCB /MS, Farmácia Popular, Laboratório LACA, Herbalife com apoio da Policia Militar, 9º BE CMB, DETRAN-MS e Agencia Municipal Transito.

