Corrida Unimed em Aquidauana será no próximo sábado; confira os horários

Retirada de kits ocorre antes da prova
A retirada dos kits poderá ser feita no dia 17 / Rene Carneiro, Ilustrativa
O município de Aquidauana receberá a Corrida Unimed 2025 – Bora Corre, um evento esportivo que celebra os 40 anos da Unimed Aquidauana. A corrida será realizada no sábado, 18 de outubro de 2025, prometendo reunir atletas e a comunidade em uma tarde de esporte e solidariedade.
O ponto de largada e chegada será o Estádio Municipal de Aquidauana (Noroeste) a partir das 14h
A programação da corrida contempla diversas modalidades, permitindo a participação de pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico:
Os kits dos participantes serão entregues sexta-feira na sede da Unimed das 8h às 12h e das 14h às 17h.
A iniciativa visa não apenas promover a saúde e o esporte, mas também contribuir com a comunidade local.
O evento conta com a colaboração: Unimed Aquidauana, Prefeitura Municipal de Aquidauana, Federação das Unimed´s MS, SICOOB, Sistema OCB /MS, Farmácia Popular, Laboratório LACA, Herbalife com apoio da Policia Militar, 9º BE CMB, DETRAN-MS e Agencia Municipal Transito.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Educação
Em 9 de novembro, candidatos terão 5h30 para fazer as provas objetivas
Educação
A ideia é aproveitar mercadorias eletrônicas apreendidas pela Receita Federal para execução de projetos na área da robótica
Polícia
A prisão aconteceu em decorrência de uma tentativa de feminicídio registrada no último sábado
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS