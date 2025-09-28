Corumbá abre inscrições para VII Corrida de Aventura do Piraputangas

Prova acontece em 19 de outubro com premiação em dinheiro e troféus
A competição será disputada nas categorias Masculino Geral e Feminino Geral / Divulgação
A Prefeitura de Corumbá, por meio da FMAP (Fundação de Meio Ambiente do Pantanal), promove no dia 19 de outubro a VII Corrida de Aventura do Parque de Piraputangas. O evento reúne atletas profissionais, corredores amadores e praticantes de ecoturismo em um dos cenários mais conhecidos do Pantanal.
A competição será disputada nas categorias Masculino Geral e Feminino Geral. Os três primeiros colocados de cada categoria receberão premiação em dinheiro e troféus: R$ 900 para o primeiro lugar, R$ 700 para o segundo e R$ 400 para o terceiro. Todos os participantes que completarem o percurso ganharão medalha.
As inscrições já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da organização.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Esporte
Corrida dos Poderes registra recorde de inscritos
Alegria e superação marcam a 3ª Corrida Inclusiva da Pestalozzi
Lançamento da Corrida dos Poderes terá palestra com atleta paralímpico Yeltsin Jacques
Incêndio
Cerca de 700 litros de água usados
Concurso
Envio deve ser feito pelo Sistema Revalida
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS