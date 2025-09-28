Acessibilidade

28 de Setembro de 2025 • 15:49

Buscar

Últimas notícias
X
Esporte

Corumbá abre inscrições para VII Corrida de Aventura do Piraputangas

Prova acontece em 19 de outubro com premiação em dinheiro e troféus

Redação

Publicado em 28/09/2025 às 09:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A competição será disputada nas categorias Masculino Geral e Feminino Geral / Divulgação

A Prefeitura de Corumbá, por meio da FMAP (Fundação de Meio Ambiente do Pantanal), promove no dia 19 de outubro a VII Corrida de Aventura do Parque de Piraputangas. O evento reúne atletas profissionais, corredores amadores e praticantes de ecoturismo em um dos cenários mais conhecidos do Pantanal.

A competição será disputada nas categorias Masculino Geral e Feminino Geral. Os três primeiros colocados de cada categoria receberão premiação em dinheiro e troféus: R$ 900 para o primeiro lugar, R$ 700 para o segundo e R$ 400 para o terceiro. Todos os participantes que completarem o percurso ganharão medalha.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da organização.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Esporte

MS encerra Jogos da Juventude 2025 em 6º lugar no ranking geral

Esporte

Bonito recebe final da Liga Terrão Estadual neste domingo

Esporte

Bonito recebe Corrida de Orientação Sprint com atletas de várias cidades

Corrida dos Poderes registra recorde de inscritos

Alegria e superação marcam a 3ª Corrida Inclusiva da Pestalozzi

Lançamento da Corrida dos Poderes terá palestra com atleta paralímpico Yeltsin Jacques

Esportes

Corrida dos Poderes registra recorde de inscritos

Publicidade

Esportes

Aquidauana conquista título e se mantém no topo do basquete master no MS

ÚLTIMAS

Incêndio

Bombeiros apagam incêndio em residência na Vila 40

Cerca de 700 litros de água usados

Concurso

Prazo para recursos da 2ª etapa do Revalida 2025/1 termina hoje

Envio deve ser feito pelo Sistema Revalida

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo