Corumbá abre inscrições para VII Corrida de Aventura do Piraputangas

A competição será disputada nas categorias Masculino Geral e Feminino Geral / Divulgação

A Prefeitura de Corumbá, por meio da FMAP (Fundação de Meio Ambiente do Pantanal), promove no dia 19 de outubro a VII Corrida de Aventura do Parque de Piraputangas. O evento reúne atletas profissionais, corredores amadores e praticantes de ecoturismo em um dos cenários mais conhecidos do Pantanal.

A competição será disputada nas categorias Masculino Geral e Feminino Geral. Os três primeiros colocados de cada categoria receberão premiação em dinheiro e troféus: R$ 900 para o primeiro lugar, R$ 700 para o segundo e R$ 400 para o terceiro. Todos os participantes que completarem o percurso ganharão medalha.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da organização.

