Corumbá anuncia etapa da Corrida de Rua para o dia 28

Competição tem limite de 430 atletas inscritos / Foto: Renê Marcio/ PMC

A Prefeitura de Corumbá anunciou nesta terça-feira, 9, a abertura das inscrições para a primeira etapa do Circuito Funec de Corrida Rua 2023. A prova será realizada no dia 28 de maio, com largada às 7h30 da Escola Municipal José de Souza Damy, na Rua 15 de Novembro, 2172, bairro Cristo Redentor. O prazo para inscrição vai até 24 de maio ou até se esgotarem as vagas disponíveis.

Com limite máximo de 430 atletas, as inscrições podem ser feitas pelo site da Funec. Para se inscrever, além de preencher um formulário próprio, cada atleta deverá fazer a entrega de alimentos não perecíveis no valor mínimo de R$ 50,00.

A entrega dos alimentos deverá ser na sede da Funec – que fica na rua 21 de Setembro, 2156, bairro Aeroporto – no prazo de 48 horas. Somente depois desse ato será efetivada a inscrição. Os alimentos recebidos serão utilizados para confecção de cestas básicas para distribuição gratuita por meio do setor social da Funec.

A 1ª Etapa será disputada nas distâncias de 03 km, 05 km e 10 km. A entrega do Kit de Participação será no sábado, 27 de maio, das 14h às 18 horas, no ginásio poliesportivo “Lucilio de Medeiros”, na rua Porto Carrero, s/n, Centro.

O Circuito Funec de Corrida de Rua é realização da Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Funec (Fundação de Esportes de Corumbá).