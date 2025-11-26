Corumbá realiza corrida para reforçar prevenção ao HIV no dia 21

Evento integra o Dezembro Vermelho e deve reunir 200 participantes
A corrida contará com premiação de medalhas / Divulgação
Como parte da programação da Semana de Conscientização sobre HIV/Aids, Corumbá sediará, no dia 21 de dezembro, a I Corrida – Na Luta Contra a Aids, organizada pelo Centro de Saúde João de Brito. A ação tem o objetivo de incentivar a prática esportiva e reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.
A prova contará com percursos de 3 km e 5 km, com largada às 6h30, em frente ao Centro de Saúde João de Brito, na Rua Ladário. A secretária municipal de Saúde, Tatiana Mattos, destacou o caráter duplo da iniciativa ao afirmar: “Com essa corrida estamos estimulando a prática de atividades físicas e, ao mesmo tempo, conscientizando sobre a prevenção da AIDS”.
A coordenadora municipal do programa, Laura Bentos, reforçou que o tratamento está disponível gratuitamente na rede pública: “O tratamento é gratuito e está disponível pelo SUS. O diagnóstico precoce e o acompanhamento são fundamentais para garantir qualidade de vida a todas as pessoas”. Todos os participantes receberão medalhas, e os três primeiros colocados no geral serão premiados com troféus. Inscrições podem ser feitas pelo site Kmais.
Confira o regulamento aqui.
