Corumbá realiza Treinão dos 21 Dias de Ativismo no dia 19

A concentração será a partir das 17h, no Poliesportivo Nação Guató, com largada às 18h / Foto: Ayrton Benites/PMC

A Prefeitura de Corumbá promove, no dia 19 de novembro, o Treinão dos 21 Dias de Ativismo, uma ação que reúne esporte, solidariedade e mobilização pelo fim da violência contra as mulheres. A concentração será às 17h, no Poliesportivo Nação Guató, com largada marcada para as 18h.

O percurso terá 3 km e poderá ser realizado caminhando ou correndo. Após o treinão, o público participa de uma aula de dança aberta, fortalecendo a integração e o bem-estar entre os presentes.

A inscrição é gratuita e deve ser feita online. Para confirmar a participação, basta levar 1 kg de alimento não perecível no dia do evento. As doações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade acompanhadas pela rede de proteção às mulheres (CRAM).

A atividade marca a abertura da Campanha dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que mobiliza diversas instituições e órgãos do município. A ação é organizada pela Gerência de Políticas Públicas para as Mulheres, com apoio de várias secretarias e da Fundação de Esportes.

Para a gerente de Políticas Públicas para as Mulheres, Wânia Alecrim, o Treinão fortalece o compromisso coletivo no enfrentamento da violência de gênero. “Cada passo dado é também um passo em direção a uma cidade mais justa, segura e solidária”, afirmou.

A iniciativa reforça o convite à sociedade para unir esforços em prol da paz, do respeito e da igualdade, chamando toda a comunidade a participar.

Inscrições pelo site https://forms.gle/mvSGGdTNLyGbWrrz6.

