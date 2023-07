Corumbá volta a ter seleção municipal de futsal

A seleção de futsal adulto tem como meta a evolução qualitativa do Corumbaense/FUNEC / Prefeitura de Corumbá

Com total apoio da Prefeitura, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC), Corumbá volta a ter uma seleção municipal de futsal. Os atletas que vão integrar a equipe Corumbaense/Funec fizeram o primeiro treino visando competições estaduais e regionais na noite dessa segunda-feira, 10 de julho.

O prefeito Marcelo Iunes participou da apresentação dos jogadores e destacou a importância da modalidade para o desporto corumbaense. Iunes lembrou que a cidade tem tradição no futsal e que a união de esforços tem tudo para recolocar o município como destaque no cenário regional.

O secretário municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, afirmou que a Prefeitura vai oferecer todo suporte necessário para que a equipe represente bem Corumbá dentro e fora do Estado. O primeiro desafio da seleção deve ser a disputa da Liga Futsal MS, competição criada pela Liga Sul-Mato-Grossense de Futsal, filiada a Liga Nacional de Futsal.

O diretor-presidente da FUNEC, Marcello Araújo, também participou da apresentação dos atletas. João Luís Ribeiro (Kiko) representou o Corumbaense Futsal Clube no primeiro treino da equipe. O treinador é Dory Zolabarrieta, auxiliado por Dinarte Nathan. Os treinamentos acontecerão duas vezes por semana no Ginásio do Corumbaense.

A seleção de futsal adulto tem como meta a evolução qualitativa do Corumbaense/FUNEC, buscando representatividade nacional, por meio de treinos qualificados com academia, trabalho técnico e tático avançado e acompanhamento fisioterápico.