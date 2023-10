Corumbaense estreia com vitória na série B do Estadual MS

Time comemorando com a sua torcida apaixonada / Luciano Muta/ Fotografia Esportiva

O Corumbaense venceu no jogo de estreia e deu o primeiro passo rumo ao retorno a primeira divisão do campeonato sul-mato-grossense de futebol. Com uma vitória fora de casa, o Carijó da avenida estreou com vitória diante do Náutico no Estádio das Moreninhas em Campo Grande.

O time do pantaneiro saiu em desvantagem no placar já no final da primeira etapa. Em cobrança de pênalti defendida pelo goleiro Zé Augusto, o lateral direito Téo, aproveitou a bobeira da zaga e arrematou o rebote para os donos da casa.

O Corumbaense voltou para o segundo tempo com uma postura mais ofensiva e após cobrança de escanteio, Gabriel aproveitou a sobra de bola na área e empatou para os visitantes.

Apesar das péssimas condições do gramado e a dificuldade de fazer a bola rolar, Julian aproveitou um lançamento e fez um belo gol por cobertura, selando a virada Corumbaense.

Destaque negativo foi o gramado do Estádio das Moreninhas - Vinicius Eduardo

A partir daí o time conseguiu administrar o resultado e conquistou os três primeiros pontos na tabela.

No próximo sábado, dia 21, o Corumbaense volta a campo, dessa vez em casa no estádio Arthur Marinho, contra equipe do Águia Negra. A partida está marcada para as 18 horas.