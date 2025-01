Corumbaense vence Aquidauanense e garante primeira vitória no Estadual

O time da fronteira marcou seu primeiro gol no Campeonato Estadual aos 11 minutos / (Foto: Divulgação/FFMS)

O Corumbaense enfim conquistou sua primeira vitória no Campeonato Sul-Mato-Grossense ao derrotar o Aquidauanense por 2 a 0 na tarde deste sábado (25), no Estádio Noroeste, em Aquidauana. Os gols do clássico pantaneiro foram marcados por Ataliba, no primeiro tempo, e Romário, nos acréscimos da segunda etapa.

Com o resultado, o time da Cidade Branca chegou a cinco pontos e ultrapassou o adversário, que permanece com quatro. A vitória fora de casa também dá um novo fôlego ao Corumbaense na competição, enquanto o Aquidauanense buscará recuperação na próxima rodada.

O primeiro gol saiu aos 11 minutos do primeiro tempo. Marcelinho, pela esquerda, avançou e cruzou com precisão para Ataliba, que, de forma rápida, desviou de cabeça. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar, abrindo o placar para o Corumbaense. O time da casa quase empatou aos 22 minutos, quando Lyncon acertou o travessão em um chute de longa distância, mas a reação parou por aí.

O jogo seguiu equilibrado no segundo tempo, mas a equipe visitante manteve o controle defensivo e soube aproveitar o momento certo para ampliar. Já nos acréscimos, Lorran recebeu pela direita, fez o cruzamento e encontrou Romário, que completou para o gol, decretando o placar final de 2 a 0.

Na próxima rodada, o Corumbaense enfrentará a Portuguesa/FC Pantanal no Estádio Arthur Marinho, em Corumbá, no sábado (1), às 18h. Já o Aquidauanense tentará se reabilitar contra o Naviraiense no domingo (2), às 15h, no Estádio Virotão.