Costa Rica enfrenta União-MT no primeiro jogo da Copa Verde

Vinícius Eduardo

O Costa Rica, representante sul-mato-grossense na próxima edição da Copa Verde, terá como adversário de estreia o time União-MT. O Costa Rica chega ao torneio indicado por ter sido campeão estadual no ano passado.

Segundo o Campo Grande News, a disputa será realizada em jogo único, em Rondonópolis (MT). De acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a partida vai ocorrer no dia 21 ou 28 de fevereiro. Quem passar deste confronto enfrentará o Goiás, atual campeão, nas oitavas de finais.

O torneio reúne 24 equipes das regiões Norte, Centro-Oeste e também do Espírito Santo. A primeira fase será realizada com os seguintes jogos. União-MT x Costa Rica-MS, Humaitá-AC x Trem-AP, São Raimundo-RR x Capital-TO, Águia de Marabá-PA x Rio Branco-AC, Tocantinópolis-TO x Manauara-AM, Porto Velho-RO x Anápolis-GO, Ceilândia-DF x Real Brasília-DF e Real Noroeste-ES x Rio Branco-ES.

A segunda fase também será em jogo único com os seguintes confrontos:

Remo-PA x Humaitá-AC/Trem-AP

Amazonas-AM x São Raimundo-RR/Capital-TO

Paysandu-PA x Águia de Marabá-PA/Rio Branco-AC

Manaus-AM x Tocantinópolis-TO/Manaura-AM

Cuiabá-MT x Porto Velho-RO/Anápolis-GO

Brasiliense x Ceilândia-DF/Real Brasília-DF

Goiás x União-MT/Costa Rica-MS

Vila Nova x Real Noroeste-ES/Rio Branco-ES

As melhores campanhas de Mato Grosso do Sul no torneio ocorreram em 2019, com o próprio Costa Rica, e dois anos depois com o Aquidauanense. Ambos caíram nas quartas de final. No ano passado, o Costa Rica foi eliminado logo na estreia para o Cuiabá.

O campeão da Copa Verde tem como benefício entrar na terceira fase da Copa do Brasil junto com campeões das Série B e C, e também os que representam o país na Libertadores da América. As finais estão marcadas para 24 de abril e 8 e de maio.