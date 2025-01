Costa Rica ganha de 1x0 do Coxim no estádio de Aquidauana

Franz Mendes, Divulgação

Em Aquidauana, no Estádio Noroeste, o time do Costa Rica ganhou de um a zero contra o Coxim, na tarde de domingo (19).

O único gol da partida foi marcado aos 27 minutos do 2º tempo.

O jogador Cleiton, que havia acabado de entrar, foi lançado pela esquerda e, ao entrar na área, foi derrubado por Jean.

Pênalti marcado pelo árbitro Ronan Machado Freitas Lima. Na cobrança, Matheus Ferreira bateu firme, deslocando o goleiro, para abrir o placar, colocando o CREC na frente.

Aos 42, o lateral Carlos Henrique, do Costa Rica, recebeu o segundo cartão amarelo e, consequentemente, foi expulso, segundo o Campo Grande News.

Com um jogador a mais, o Coxim passou a pressionar em busca do gol de empate, mas sem sucesso.

Na 2ª rodada, o Costa Rica seguiu jogando em Aquidauana, agora como visitante.

Na quarta-feira (22), às 15h, enfrenta o Corumbaense, que ainda não pode mandar seus jogos no Estádio Arthur Marinho.

O Coxim joga na quinta (23), às 9h, contra o Aquidauanense, no Estádio das Moreninhas, em Campo Grande.

Os resultados da 1ª rodada do estadual de MS são:

Ivinhema 2-2 Aquidauanense

Operário 2-0 Águia Negra

Pantanal 1-1 Dourados

Naviraiense 0-0 Corumbaense

Costa Rica 1-0 Coxim

Com isso, os líderes são Operário e Costa Rica com um ponto.

Os últimos colocados são Coxim e Águia Negra. O restante tem um ponto.