Costa Rica-MS se reforça para enfrentar Cianorte na série D

Foto: Gustavo Costa/Costa Rica EC

O Costa Rica-MS (CREC) terá uma equipe reforçada para os confrontos eliminatórios da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro contra o Cianorte-PR.

O técnico Rogério Henrique ganhou novas opções no elenco com a chegada de jogadores como os zagueiros Dudu Bahia e Weverton, os laterais Lucas e João Vitor, o volante Prill, e os atacantes Júnior Timbó, China e Vinícius Baiano, todos contratados de forma pontual através de indicações do técnico e do supervisor Sandrinho.

O primeiro confronto entre Costa Rica e Cianorte acontecerá neste domingo (28), às 15h, no Estádio Laertão, com a partida de volta marcada para o sábado seguinte, 3 de agosto, às 17h, no Estádio Albino Turbay.

O Cianorte, líder do Grupo A8, tem a vantagem de decidir o jogo em casa. O vencedor deste duelo enfrentará, nas oitavas de final, o classificado entre Anápolis-GO e Itabuna-BA.