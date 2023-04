Costa Rica recebe o Operário em duelo que definirá o campeão sul-mato-grossense de futebol

O confronto decisivo será transmitido na tela da TV Educativa / Lucas Castro/Fundesporte

Após empate sem gols no primeiro jogo da final, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, o Costa Rica recebe o Operário, neste domingo, dia 30, em confronto que definirá o título do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2023. A partida decisiva acontecerá no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho (Laertão), em Costa Rica, às 15 horas.

A competição conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Diante de seu torcedor, o Costa Rica tem a vantagem do empate para ser campeão, chegando ao segundo título de sua história. Isso porque a equipe do interior foi dona de melhor campanha na fase de grupos. Já para o Operário só a vitória interessa, por qualquer placar. Se vencer, o Galo colocará o 13º troféu de campeão estadual em sua galeria. Além disso, pode garantir o segundo título consecutivo, o que não acontece há 26 anos.

Operário e Costa Rica já estão garantidos na primeira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Além disso, quem levantar a taça do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol vai assegurar vaga para o Campeonato Brasileiro Série D 2024 e Copa Verde.

O confronto decisivo será transmitido na tela da TV Educativa, pelos canais 4.1 (TV Aberta), 515 (Claro TV) e 304 (Sky) e também no Portal da Educativa. No interior, confira o canal da TVE na sua cidade.