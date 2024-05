Costa Rica vence pela primeira vez no Brasileirão Série D

Time do Costa Rica / Divulgação

O representante do Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro Serie D, Costa Rica venceu o Pouso Alegre (MG) por 1 a 0 neste domingo (19), no Estádio Laertão, pela 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Felipe Micael, centroavante da equipe sul-mato-grossense, aos 2 minutos do segundo tempo.

Após três jogos sem vitória e nenhum gol marcado na quarta divisão, o Costa Rica finalmente desencantou e conquistou sua primeira vitória na competição. Autor do gol, Felipe Micael é um dos reforços contratados para a disputa da Série D.

Com o resultado positivo, a equipe agora soma 4 pontos em quatro jogos disputados, ocupando a quinta colocação do grupo 7, atrás da Inter de Limeira-SP (10 pts), Maringá-PR (9 pts), Água Santa-SP (7 pts) e Pouso Alegre (6 pts). Apenas os quatro primeiros de cada grupo se classificam para a próxima fase.

A partida também marcou a estreia de Alan George no comando técnico da equipe. Ele foi anunciado no último dia 14, poucas horas após a demissão do antigo treinador Gian Rodrigues, que deixou o cargo devido a resultados negativos no estadual e início complicado na Série D.

O Costa Rica retorna a campo no próximo sábado (25) para enfrentar o Patrocinense (MG), a última colocada do grupo, no Estádio Pedro Alves do Nascimento, às 16h (horário local).