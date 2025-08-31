CR Aquidauana estreia com vitória na Série B do Estadual

Na próxima rodada, o CR Aquidauana enfrenta o EC Comercial, no domingo (7)
O CR Aquidauana iniciou a participação na Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense com vitória neste sábado (30). Pela primeira rodada, o time recebeu o Taveirópolis EC no Estádio Mário Pinto (Noroeste) e venceu por 3 a 0, diante de um público de aproximadamente 700 pessoas que lotou as arquibancadas.
A partida foi prestigiada por Marco La Porta, presidente do COB (Comitê Olímpico do Brasil).
O placar foi aberto aos 21 minutos do primeiro tempo, quando Keverson avançou pela esquerda e cruzou para Válter. A bola bateu na trave e sobrou para Ataliba marcar. Aos 34 minutos, o Taveirópolis ficou com um jogador a menos após a expulsão de Jhonatan. O segundo gol do Aquidauana saiu aos 41 minutos, após erro da defesa adversária. Bruninho recuperou a bola, entrou na área e finalizou por baixo do goleiro Mandela.
Na segunda etapa, o terceiro gol foi marcado aos 22 minutos. Pedro Neto recebeu de Válter e lançou para Lyncon, que dominou e finalizou, fechando o placar em 3 a 0.
Na próxima rodada, o CR Aquidauana enfrenta o EC Comercial, no domingo (7), às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O Taveirópolis joga no sábado (6), às 16h, contra o Maracaju AC, também na Capital.
