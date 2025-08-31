Acessibilidade

31 de Agosto de 2025

CR Aquidauana estreia com vitória na Série B do Estadual

Na próxima rodada, o CR Aquidauana enfrenta o EC Comercial, no domingo (7)

Da redação

Publicado em 31/08/2025 às 11:07

Atualizado em 31/08/2025 às 11:11

O Pantaneiro

O CR Aquidauana iniciou a participação na Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense com vitória neste sábado (30). Pela primeira rodada, o time recebeu o Taveirópolis EC no Estádio Mário Pinto (Noroeste) e venceu por 3 a 0, diante de um público de aproximadamente 700 pessoas que lotou as arquibancadas.

A partida foi prestigiada por Marco La Porta, presidente do COB (Comitê Olímpico do Brasil).

O placar foi aberto aos 21 minutos do primeiro tempo, quando Keverson avançou pela esquerda e cruzou para Válter. A bola bateu na trave e sobrou para Ataliba marcar. Aos 34 minutos, o Taveirópolis ficou com um jogador a menos após a expulsão de Jhonatan. O segundo gol do Aquidauana saiu aos 41 minutos, após erro da defesa adversária. Bruninho recuperou a bola, entrou na área e finalizou por baixo do goleiro Mandela.

Na segunda etapa, o terceiro gol foi marcado aos 22 minutos. Pedro Neto recebeu de Válter e lançou para Lyncon, que dominou e finalizou, fechando o placar em 3 a 0.

Na próxima rodada, o CR Aquidauana enfrenta o EC Comercial, no domingo (7), às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O Taveirópolis joga no sábado (6), às 16h, contra o Maracaju AC, também na Capital.

Deixe a sua opinião

Dia D

Vacinação contra o Sarampo vai até 14 horas na Estação Ferroviária

A campanha é destinada a dois grupos: crianças de 6 a 11 meses e 29 dias e pessoas de 12 meses a 59 anos que ainda precisam atualizar a caderneta de vacinaçã

Meteorologia

Sábado será de calor intenso e sol forte em Aquidauana e Anastácio

À tarde, o calor continua forte, com variação entre 36 °C e 37 °C até por volta das 16h

