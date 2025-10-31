CRA de Aquidauana enfrenta Maracaju neste sábado

Jogadores do Aquidauana se agrupam no gramado para definir táticas da partida / Foto: Vinícius Eduardo/CRA

O CRA de Aquidauana entra em campo neste sábado, 1º de novembro, em mais um desafio pelo Campeonato de Futebol de Mato Grosso do Sul, enfrentando o Maracaju em partida decisiva da rodada simultânea.

De acordo com a equipe técnica, a concentração e o foco dos jogadores estão em alta. O elenco vem treinando intensamente e conta com o apoio da torcida para buscar um bom resultado.

A direção do clube reforça o convite aos torcedores para vestirem a camisa e comparecerem em peso, mostrando a força da torcida aquidauanense.

