Craques e veteranos do futebol brilhando em partida de Aquidauana

Como parte das festividades dos 131 anos de Aquidauana, foi realizado no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, em Aquidauana, uma partida de futebol veterano, com objetivo de homenagear atletas aquidauanenses que já atuaram como profissionais, seja, no Esporte Clube Aquidauana ou no Aquidauanense Futebol Clube ou em outros times do Estado e do Brasil.

O evento teve o apoio da Prefeitura de Aquidauana, reuniu os ex-atletas e convidados com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro e Seleção Brasileira de Futebol.

Jogaram entre os veteranos de Aquidauana o goleiro Veloso (Palmeiras, Santos e Atlético Mineiro e entre outros); Souza (São Paulo, Botafogo, Fluminense e Paris Saint-Germain-França); Leandro Guerreiro (Internacional, Napoli-Itália e Botafogo entre outros) e Robert (Santos, Grêmio, Atlético Mineiro e Seleção Brasileira).

O público esteve presente e ao final da partida, vários torcedores conseguiram tirar fotos e receber autógrafos com os ex-atletas, que jogaram por cerca de 40 minutos entre os veteranos de Aquidauana.

Cada atleta recebeu da organização um kit com camiseta personalizada, short e meia.

Prestigiaram o evento, os secretários municipais Ernandes Peixoto (Finanças) e Josilene Rodrigues (Assistência Social) e os vereadores Marquinhos Taxista, Clériton Alvarenga, Valter Neves e o coordenador do evento, Éverton Romero.

