Cristo Rei FC repudia atos de violência em partida e pede desculpas públicas

Encerrando a nota, o clube reafirmou seu lema / Divulgação

Em nota oficial divulgada neste sábado, 10, o Cristo Rei Futebol Clube manifestou repúdio aos incidentes ocorridos durante a partida contra a equipe da Aldeia Limão Verde, realizada recentemente. O clube classificou os episódios como "incompatíveis com os princípios e valores" do projeto social e esportivo que representa.

Segundo o comunicado, o Cristo Rei FC lamenta profundamente qualquer tipo de violência, desrespeito ou conduta antiesportiva que tenha ocorrido durante o jogo. Em um gesto de responsabilidade, o clube pediu desculpas à equipe adversária, aos torcedores presentes e a todos os envolvidos no evento.

"Estamos tomando as devidas providências internas para que situações como essa não se repitam", afirma o texto. A diretoria também reforçou seu compromisso com a formação de atletas que primem pelo caráter, respeito e compromisso com o próximo.

Encerrando a nota, o clube reafirmou seu lema: “Cristo Rei FC – Mais que futebol, uma missão”, destacando que o objetivo vai além das quatro linhas, buscando impactar positivamente a comunidade por meio do esporte.

