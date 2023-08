Cruzeiro AAB é bicampeão do Campeonato Interclubes da Aldeia Água Branca

Cruzeiro Água Branca / Divulgação

O Cruzeiro da Aldeia Água Branca foi bicampeão da 3ª Edição do Campeonato Indígena Interclubes de Futebol da Aldeia Água. A grande final aconteceu no último sábado, dia 5, no Campo São Francisco dentro da própria comunidade.



A competição esportiva, que teve início em 27 de maio deste ano, reuniu 16 equipes provenientes dos municípios de Nioaque, Sidrolândia, Aquidauana e Miranda, e foi realizada com o apoio do Cacique Julison Farias e Liderança Tribal, por meio da Organização Desportiva da Aldeia Água Branca.



A final do torneio foi disputada entre as equipes Juventus F.C e Cruzeiro AAB, levando a tensão ao campo com um empate sem gols durante o tempo regulamentar. A decisão acabou sendo levada para os pênaltis, onde a equipe Cruzeiro AAB, representante de Aquidauana, se destacou e conquistou a vitória sobre a equipe Juventus F.C, de Nioaque, com um placar de 3 x 2.



A classificação final do torneio ficou da seguinte forma:

Colocação:

1° Lugar - Cruzeiro AAB (Aquidauana) Prêmio: R$ 4,000.00 + Troféu

2° Lugar - Juventus F.C (Nioaque) Prêmio: R$ 1,500.00 + Troféu

3° Lugar - UNEC (Nioaque) Prêmio: R$ 500,00 + Troféu

Premiações individuais:

Melhor Goleiro - Raoni (Cruzeiro) Prêmio: R$ 100,00 + Troféu

Artilheiro - Ricardo Miranda (UNEC) Prêmio: R$ 100,00 + Troféu



