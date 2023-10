Cruzeiro e Grêmio decidem neste domingo final da Copa do Brasil Sub-20

Está chegando a hora da grande decisão da Copa do Brasil Sub-20. Neste domingo (15), às 11h, o Mineirão será palco do duelo entre Cruzeiro e Grêmio pela final da competição. A partida contará com a transmissão do Sportv. Confira a trajetória das equipes:

Raposa busca o título inédito

O Cruzeiro chega à final invicto. A equipe começou a trajetória com uma vitória de 4 a 0 sobre o Ceilândia. Em sequência, venceu o América Mineiro por 4 a 0, no agregado, no clássico mineiro. Nas quartas de final, deixou para trás o Sampaio Corrêa e se classificou para as semifinais, onde superou o Fluminense por 5 a 4 no agregado e garantiu a vaga na grande final.

Esta é a segunda decisão da equipe. Em 2019, o clube Celeste foi superado pelo Palmeiras no duelo de volta nos pênaltis.

A primeira final dos Guris Gremistas

O Grêmio retornou à competição em grande estilo. Desde 2019 sem participar da Copa do Brasil, os Guris Gremistas fizeram uma campanha praticamente irretocável até aqui.

Na primeira fase, a equipe derrotou seu maior rival, o Internacional, por 5 a 3 nas penalidades. Depois do clássico Gre-Nal, o Tricolor Gaúcho superou o Athletico Paranaense por 2 a 1 no duelo de ida e empatou por 0 a 0 na volta. Na terceira fase, enfrentou o Remo. No confronto de ida, a equipe aplicou uma goleada por 5 a 0 sobre o adversário. Na volta, o Remo reverteu o placar, vencendo a equipe porto-alegrense por 3 a 1. No entanto, pelo resultado do jogo anterior, a equipe gaúcha passou para a semifinal, onde venceu o Bahia por 6 a 4 nos jogos de ida e volta, carimbando o passaporte para a decisão.