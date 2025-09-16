Cruzeiro vence o Bahia por 2 a 1 na Arena Fonte Nova

O triunfo na noite de segunda-feira (15) levou o time mineiro de volta à vice-liderança, com 47 pontos
Felipe Oliveira/EC Bahia
O Cruzeiro alcançou na Arena Fonte Nova, em Salvador, sua oitava partida seguida de invencibilidade como visitante, ao derrotar o Bahia por 2 a 1, de virada, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O triunfo na noite de segunda-feira (15) levou o time mineiro de volta à vice-liderança, com 47 pontos, ultrapassando o Palmeiras, que ficou com 46.
Na ponta, o Flamengo soma 50. O resultado também custou caro ao Bahia, que caiu para o quinto lugar com 36, ultrapassado pelo Mirassol, agora com 38.
O placar em Salvador teve como personagem central Gabriel Barbosa. O atacante marcou um golaço no fim e chegou ao 265º gol da carreira, o 12º com a camisa do Cruzeiro.
Em meio ao processo de afirmação no clube, o artilheiro mostrou a capacidade de decisão em momentos-chave, carimbo que acompanha sua trajetória. O gol não apenas garantiu três pontos, mas também reforçou a confiança da equipe para a sequência do campeonato.
O Bahia iniciou a partida disposto a impor pressão e criar dificuldades ao visitante. A equipe de Rogério Ceni explorou chutes de média e longa distância, apostando na força de Jean Lucas e Everton Ribeiro para romper o bloqueio mineiro. Quando exigido, Cássio respondeu com segurança e manteve a igualdade no marcador. O Cruzeiro, por outro lado, teve dificuldades para encontrar espaços no primeiro tempo e só assustou em finalização de Kaio Jorge, que passou rente à trave.
O cenário mudou após o intervalo. O Bahia encontrou caminhos em transição rápida e, aos 20 minutos, abriu o placar em jogada bem construída. Acevedo acelerou pelo meio, inverteu para Sanabria, que tocou para Everton Ribeiro. O meia deixou a bola passar e Jean Lucas acertou um chute forte no canto direito de Cássio, coroando a superioridade baiana naquele momento.
O gol serviu como gatilho para Leonardo Jardim alterar a dinâmica ofensiva do Cruzeiro. As entradas de Sinisterra, Gabigol e Arroyo mudaram o ritmo do jogo. Mais agressiva e vertical, a equipe mineira passou a rondar a área adversária e encontrou o empate pouco depois. Aos 31, Matheus Pereira protagonizou lance individual de destaque: driblou dois marcadores, finalizou na trave e viu Sinisterra completar no rebote para as redes.
Com o empate, a partida ganhou contornos de duelo aberto, com chances dos dois lados e intensidade até os minutos finais. O Bahia buscava recuperar o controle com a bola, mas já não tinha a mesma energia defensiva para conter a pressão visitante. Nesse cenário, cresceu o protagonismo do ataque celeste, que encontrou espaços diante de uma retaguarda cada vez mais vulnerável.
Foi então que brilhou a estrela de quem conhece os caminhos do gol. Aos 40, Gabigol recebeu de fora da área, dominou com calma e soltou um chute preciso no ângulo, sem chances de defesa, decretando assim a vitória celeste.
Na próxima rodada, o Bahia enfrenta o Ceará no sábado, às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). No domingo, às 20h30, o Cruzeiro desafia o Red Bull Bragantino no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).
