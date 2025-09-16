Acessibilidade

16 de Setembro de 2025 • 11:17

Buscar

Últimas notícias
X
Campeonato Brasileiro

Cruzeiro vence o Bahia por 2 a 1 na Arena Fonte Nova

O triunfo na noite de segunda-feira (15) levou o time mineiro de volta à vice-liderança, com 47 pontos

Agência Brasil

Publicado em 16/09/2025 às 07:12

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Felipe Oliveira/EC Bahia

O Cruzeiro alcançou na Arena Fonte Nova, em Salvador, sua oitava partida seguida de invencibilidade como visitante, ao derrotar o Bahia por 2 a 1, de virada, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O triunfo na noite de segunda-feira (15) levou o time mineiro de volta à vice-liderança, com 47 pontos, ultrapassando o Palmeiras, que ficou com 46.

Na ponta, o Flamengo soma 50. O resultado também custou caro ao Bahia, que caiu para o quinto lugar com 36, ultrapassado pelo Mirassol, agora com 38.

O placar em Salvador teve como personagem central Gabriel Barbosa. O atacante marcou um golaço no fim e chegou ao 265º gol da carreira, o 12º com a camisa do Cruzeiro.

Em meio ao processo de afirmação no clube, o artilheiro mostrou a capacidade de decisão em momentos-chave, carimbo que acompanha sua trajetória. O gol não apenas garantiu três pontos, mas também reforçou a confiança da equipe para a sequência do campeonato.

O Bahia iniciou a partida disposto a impor pressão e criar dificuldades ao visitante. A equipe de Rogério Ceni explorou chutes de média e longa distância, apostando na força de Jean Lucas e Everton Ribeiro para romper o bloqueio mineiro. Quando exigido, Cássio respondeu com segurança e manteve a igualdade no marcador. O Cruzeiro, por outro lado, teve dificuldades para encontrar espaços no primeiro tempo e só assustou em finalização de Kaio Jorge, que passou rente à trave.

O cenário mudou após o intervalo. O Bahia encontrou caminhos em transição rápida e, aos 20 minutos, abriu o placar em jogada bem construída. Acevedo acelerou pelo meio, inverteu para Sanabria, que tocou para Everton Ribeiro. O meia deixou a bola passar e Jean Lucas acertou um chute forte no canto direito de Cássio, coroando a superioridade baiana naquele momento.

O gol serviu como gatilho para Leonardo Jardim alterar a dinâmica ofensiva do Cruzeiro. As entradas de Sinisterra, Gabigol e Arroyo mudaram o ritmo do jogo. Mais agressiva e vertical, a equipe mineira passou a rondar a área adversária e encontrou o empate pouco depois. Aos 31, Matheus Pereira protagonizou lance individual de destaque: driblou dois marcadores, finalizou na trave e viu Sinisterra completar no rebote para as redes.

Com o empate, a partida ganhou contornos de duelo aberto, com chances dos dois lados e intensidade até os minutos finais. O Bahia buscava recuperar o controle com a bola, mas já não tinha a mesma energia defensiva para conter a pressão visitante. Nesse cenário, cresceu o protagonismo do ataque celeste, que encontrou espaços diante de uma retaguarda cada vez mais vulnerável.

Foi então que brilhou a estrela de quem conhece os caminhos do gol. Aos 40, Gabigol recebeu de fora da área, dominou com calma e soltou um chute preciso no ângulo, sem chances de defesa, decretando assim a vitória celeste.

Na próxima rodada, o Bahia enfrenta o Ceará no sábado, às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). No domingo, às 20h30, o Cruzeiro desafia o Red Bull Bragantino no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Esporte

Bodoquena sedia etapa da Liga Sul-Mato-Grossense de Futsal Sub-10

23ª rodada do Brasileirão

Santos e Atlético MG empatam no 1 a 1

Esportes

Palmeiras goleia o Internacional com show de Vitor Roque e encosta no líder Flamengo

Palmeiras vence Botafogo por 1 a 0

Corinthians ganha de 2x0 contra o Palmeiras na Copa do Brasil

Corinthians vence de 1x0 o Palmeiras na Copa do Brasil

Esporte

Banda escolar de Anastácio é premiada em campeonato estadual

Publicidade

Esporte

Brasil enfrenta Bolívia em seu último compromisso pelas Eliminatórias

ÚLTIMAS

Saúde

Prefeitura de Corumbá divulga cronograma de vacinação da semana

As salas de vacina funcionam em dois períodos, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30

Policial

Homem morre atropelado e motorista foge a pé após abandonar carro em Corumbá

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravante por omissão de socorro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo