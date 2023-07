Curso em Ponta Porã aborda metodologias de treinamento de badminton

Esporte ganha novos adeptos / Foto: Divulgação

Ponta Porã recebe no fim de semana, de 28 a 30 de julho, o curso “Badminton: preparação de equipes de competição”. A capacitação é promovida pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 28.

A capacitação é voltada a acadêmicos e profissionais de Educação Física do município e região. As vagas são limitadas. Para mais informações e esclarecimentos de dúvidas está disponível o telefone (67) 3323-7225, que também atende pelo WhatsApp.

O curso teórico-prático terá três ministrantes: os professores Fernando Quadros, Rangel Dutra e Elizeu Machado. O objetivo é proporcionar o entendimento sobre estratégias de jogo, táticas e principais fundamentos da modalidade para participar de competições, melhorando a qualidade técnica das equipes de Mato Grosso do Sul.

Na capacitação, será abordada a história da modalidade, as regras, materiais oficias e alternativos para a aplicação em treinos, a iniciação escolar e estratégias para captação e permanência de atletas nos treinamentos.

A cerimônia de abertura será no auditório da Faculdade Magsul, na sexta-feira (28), onde também haverá o credenciamento, a partir das 18 horas. Na Escola Municipal Orlando Mendes ocorrerão as aulas teórico-práticas no sábado (29), das 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 18h30, e no domingo (30), das 7h30 às 12h30.

Certificados com carga horária de 20 horas serão emitidos no final do curso aos participantes. A emissão poderá ser feita por meio da plataforma on-line de cursos, disponibilizada através da parceria entre Fundesporte e Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul).

O curso “Badminton: preparação de equipes de competição” é realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte e Setescc, e conta com apoio da Prefeitura de Ponta Porã, Funcespp (Fundação de Cultura e Esportes de Ponta Porã) e Faculdades Magsul.

Serviço