Curso gratuito de capacitação em futsal em Miranda está com inscrições abertas

Inscrições pelo site / Divulgação

A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para o curso “Futsal: Princípios do Treinamento Técnico e Tático, na Base e Alto Rendimento”, em Miranda. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 10 de maio. Será emitido certificado de 20 horas.

O curso acontece de 10 a 12 de maio em Miranda e serão abordados os princípios para um atleta e treinador de futsal; trabalhos dos principais fundamentos; atividades lúdicas e técnicas de aquecimento; atividades para trabalhar contra-ataque; jogos de marcação; sistemas ofensivos e defensivos; goleiro linha na base e alto nível.

O ministrante, o professor especialista Márcio Aparecido Alves, é formado em Licenciatura Plena pelo IESF (Instituto de Ensino Superior da Funlec) em 2009; é Especialista em Treinamento, Técnica e Táticas Esportivas; fez cursos de capacitação dom “Jarico” (ex-treinador da equipe do Carlos Barbosa Futsal, campeão da Liga Nacional e Campeão Mundial de Clubes); fez curso com Fernando Ferreti, ex-treinador da Seleção Brasileira; fez curso com Marquinhos Xavier, atual técnico da Seleção Brasileira; fez curso com Cassiano Klein, atual técnico do Cascavel Futsal, atual campeão da Liga Nacional, atual como treinador de Futsal das categorias de base há 22 anos e joga futsal há 38 anos, sendo 18 anos como jogador profissional.

Na sexta-feira, 10 de maio, o curso será no Cras Urbano, que fica Rua Elías C. Arruda, 2-54, Nova Miranda, com o credenciamento às 18 horas e a abertura às 19 horas. No sábado, 11, as atividades serão no Ginásio de Esporte Guilherme Maidana, que fica na Avenida Pedro Pedrossian, s/n, das 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 18h30. No domingo, 12, o curso será também no Ginásio de Esporte Guilherme Maidana, das 7h30 às 12h30.

Os interessadod devem se inscrever no site da Fundesporte. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3323-7225 (Ucapes).

*Com informações da Setesc