29 de Dezembro de 2025 • 17:57

Bets

Dados revelam quem são e como jogam os brasileiros nas bets

Perfil do apostador brasileiro aponta hábitos e preferências em jogos nas plataformas de bet e cassino online; Governo fortalece fiscalização do setor.

Rhobson ADM

Publicado em 29/12/2025 às 16:36

Atualizado em 29/12/2025 às 17:09

Jogos slots lideram preferência dos brasileiros em bet / Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Perfil do apostador brasileiro aponta hábitos e preferências em jogos nas plataformas de bet e cassino online; Governo fortalece fiscalização do setor.

O cenário das apostas online no Brasil está em transformação, tanto no comportamento dos apostadores quanto nas regras que orientam o setor. Dados recentes traçam um retrato detalhado do perfil do jogador nacional, enquanto a expansão de cassinos digitais mostra quais categorias e jogos são mais populares nas plataformas de bet.

• Veja como declarar prêmios de loteria e de bets no IR 2025

De acordo com levantamento da bet KTO, o apostador brasileiro é majoritariamente do gênero masculino (59%), com 41% de participação feminina. A faixa etária predominante está entre 25 e 40 anos (42,1%), seguida por jogadores de 41 a 56 anos (24,6%).

A maioria pertence às classes médias, especialmente C1 e B1, que juntas representam 47% dos apostadores. A concentração geográfica está na região Sudeste, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Em relação à escolaridade, 9 em cada 10 apostadores concluíram pelo menos o ensino médio, e 28% possuem ensino superior completo. Quanto à ocupação, 46% têm emprego formal, enquanto 15% atuam de forma autônoma.

O comportamento do apostador revela padrões de moderação: 27,5% jogam ocasionalmente e 20,4% realizam apostas mensais. Apenas 13,9% afirmam apostar mais de duas vezes por semana. A principal motivação é a diversão (72%), seguida pelo complemento de renda (38%). O ticket médio gira em torno de R$ 61,52, com 90% dos depósitos abaixo de R$ 100, o que indica uma preferência por apostas de baixo valor.

A lealdade às plataformas também é alta: 40% dos usuários raramente mudam de operador, e 68% demonstram fidelidade às casas de bet que já utilizam. Fatores como reputação (61%), segurança nos pagamentos (52%) e atendimento eficiente (45%) são os mais valorizados na escolha da plataforma.

Jogos e categorias mais populares

De acordo com dados da KTO referentes a outubro de 2025, os jogos de slots representam 93,29% de toda a atividade nos cassinos online, consolidando-se como a principal categoria entre os apostadores. Crash games, que incluem títulos como Aviator e JetX, aparecem em segundo lugar, com 3,71%, seguidos por roletas (0,68%) e bingo (0,51%).

Entre os títulos mais jogados, Fortune Tiger lidera com 37,08% de popularidade, seguido por KTO Big Bass Splash (34,68%) e Fortune Rabbit (32,12%). No segmento de jogos ao vivo, a Roleta KTO é a mais procurada (2,8%), enquanto Bac Bo Ao Vivo e Roleta Relâmpago Brasileira completam o ranking das três principais.

Os dados refletem uma tendência clara: o público brasileiro prefere jogos visuais, de rodadas curtas e multiplicadores altos, o que explica o sucesso dos slots e dos crash games nas plataformas de bet. Além disso, o destaque de provedores como PG Soft (46,37% das rodadas) e Pragmatic Play (27,53%) evidencia a força de desenvolvedores especializados em títulos rápidos e intuitivos.

Governo Federal regulamenta fiscalização dos sites de bet

Com a publicação da Portaria MESP nº 31, de 4 de abril de 2025, o Governo Federal estabeleceu novas regras para a fiscalização dos sites de apostas com quota fixa. A medida, já em vigor, busca impedir o acesso de menores de idade às plataformas e garantir que as operações sejam realizadas com transparência e respeito à legislação.

A norma prevê a criação de uma equipe técnica especializada, vinculada à Secretaria Nacional de Apostas Esportivas, responsável por monitorar sites e aplicativos periodicamente. Entre os principais pontos de verificação estão a conformidade das apostas com as modalidades autorizadas, a adequação das marcas registradas e a existência de mecanismos de proteção ao usuário.

Segundo o Ministério do Esporte, o objetivo é fortalecer o controle sobre o setor e assegurar práticas responsáveis de bet, sem restringir a atividade econômica do segmento. “Nosso foco é proteger o consumidor, preservar a integridade do esporte e impedir o acesso de menores a esse tipo de atividade”, afirmou o ministro do Esporte, André Fufuca.

A portaria complementa a Portaria MESP nº 125/2024, que já definia regras para autorização de empresas do setor. Juntas, as medidas representam um avanço na regulação do mercado brasileiro de apostas, equilibrando liberdade de operação e responsabilidade social.

