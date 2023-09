De Aquidauana ao Morumbi: Torcedores realizam o sonho do título da Copa do Brasil

Arquivo Pessoal

O aquidauanense, junto de 3 amigos, partiram do Portal do Pantanal, na última sexta-feira (22), rumo à São Paulo, para realizarem o sonho de prestigiar o tricolor (time de seus corações), conquistar a Copa do Brasil após 15 anos de jejum. A vitória veio e, junto dela, lembranças que ficarão para sempre na memória destes pantaneiros.

“Parecia roteiro de filme”, é o que diz João Jackson, após viajar mais de mil quilômetros para assistir o seu time do coração conquistar o título da Copa do Brasil, no Morumbi. A final aconteceu no último domingo (24), quando o São Paulo venceu o Flamengo em uma disputa de alto nível e extremamente competitiva.

Mas não foi apenas a partida que ficou marcada pelas reviravoltas e momentos de tensão. João Jackson conta que a viagem foi recheada de emoções. Segundo ele, “parecia o roteiro de um filme”, o que passou junto de Daniel Miranda, de 36 anos, Giovanna Fernandes, de 25 anos e Odílson Júnior, a jornada em busca do sonho de ver seu time vitorioso.

“Não tem explicação, parecia um filme e, para começar, caímos (os quatro amigos Aquidauanenses) no golpe do ingresso”, relata.

Ele explicou ao jornal O Pantaneiro que os quatro compraram os ingressos online, por meio de um contato particular, porem, ao chegar no local combinado (em SP) para retirar os ingressos, a pessoa que vendeu as entradas "sumiu e não apareceu lá”, segundo João.

Apesar disso, os tricolores não desanimaram e o amor à camisa deu resiliência para que mantivessem firmes no sonho de acompanhar o São Paulo na final da Copa do Brasil. De torcida organizada à esquadrilha da fumaça, a experiência vivenciada pelos quatro amigos do Pantanal de Aquidauana, já ficou para a história.

Arquivo Pessoal

“Aí lá, conhecemos a torcida independente que a mais incluível de todas. Então compramos quatro ingressos com eles. Apesar do incidente com o golpe do ingresso, valeu a pena cada detalhe”, relembra João.

O torcedor pantaneiro do tricolor paulista, disse que foi um sentimento único acompanhar o momento histórico e repleto de emoções. Nem o calor das mais de 60 mil pessoas lotadas no Morumbi, desanimou os torcedores. Em outras palavras, no estádio, havia aproximadamente toda a população de Anastácio e Aquidauana juntos.

O Gran Finale do roteiro da viagem, foi, sem dúvidas, o título da tão sonhada Copa do Brasil, conquistado pelo São Paulo. O tricolor paulista encerrou 11 anos de jejum sem um troféu nacional ou continental. O título da Copa do Brasil, conquistado no domingo (24) contra o Flamengo, fez o São Paulo sair de uma incômoda sequência de anos sem títulos de peso.

“Mas foi bom, valeu a pena. Estádio lotado, torcida ensurdecedora. Mas mesmo assim valeu a pena né, realizamos nossos sonhos e de cara fomos campeões”, finaliza João.