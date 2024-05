De Aquidauana, piloto de motocross conquista pódio em Campeonato Estadual

Divulgação

O piloto de motocross aquidauanense, Paulo Zanin,competiu no domingo (12) no município de Bodoquena pela 2º etapa do Campeonato Estadual Sul-mato-grosense de Velocross 2024 da Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul (Femems).

Após estrear em Novo Horizonte do Sul, quando conquistou dois pódios, Zanin venceu pela primeira vez na temporada ao faturar a bateria conjunta entre VX1 e VX3.

Na bateria, Zanin largou na frente e manteve vantagem sobre o atual campeão da VX1, Manuel Tavares. O piloto de Aquidauana manteve a vantagem até receber a bandeirada. Pela VX3, Zanin teve Diego Pich em 2º lugar.

O próximo desafio de Paulo deve ocorrer nos dias 01 e 02 de junho em Miranda, pela 2ºetapa da Copa Sul-mato-grossense de Velocross 2024, organizada pela 4B Racing.