O sul-mato-grossense Fernando Rufino celebra o ouro na etapa de Montreal da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade e Paracanoagem / Divulgação/CBCa

O sul-mato-grossense Fernando Rufino, um dos principais nomes da paracanoagem brasileira e atleta com forte ligação com Aquidauana, conquistou mais uma medalha de ouro para o Brasil neste fim de semana. O "Cowboy de Aço" foi o grande campeão da etapa da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, disputada em Montreal, no Canadá.

Na final do KL2 Masculino 200 metros, Rufino cruzou a linha de chegada em 42.01 segundos, garantindo o lugar mais alto do pódio. O brasileiro Flávio Reitz ficou com a medalha de prata, ao completar a prova em 42.24, enquanto o chileno Franco Gutierrez terminou em terceiro, com 42.34.

Após a conquista, Fernando comemorou o resultado e a dobradinha brasileira.

"Que honra conquistar essa dobradinha ao lado deste grande atleta que é o Flávio. É ouro e prata para o Brasil!", destacou.

Fernando Rufino e Flávio Reitz - Fábio Canhete/CBCa

Nas redes sociais, a Confederação Brasileira de Canoagem também celebrou o desempenho da dupla.

"Fernando Rufino e Flávio Reitz cruzaram a linha de chegada com a certeza de que todo o esforço valeu a pena. Um resultado que enche o Brasil de orgulho e mostra a qualidade dos nossos atletas no cenário internacional", publicou a entidade.

Com o desempenho deste fim de semana, a delegação brasileira encerrou a etapa canadense com oito medalhas - três conquistadas no sábado (11) e outras cinco neste domingo (12), último dia de competições, sendo duas de ouro, duas de prata e uma de bronze. O resultado garantiu ao Brasil o primeiro lugar no quadro geral de medalhas da paracanoagem, à frente da Grã-Bretanha, que terminou a competição com sete pódios.

História de superação

Conhecido nacionalmente como "Cowboy de Aço", Fernando Rufino nasceu em Eldorado, mas foi criado em Itaquiraí e mantém fortes ligações com Aquidauana - através dos treinamentos no CRA (Clube de Regatas de Aquidauana). O atleta também faz questão de preservar suas raízes, utilizando o tradicional chapéu boiadeiro de couro em suas celebrações.

Antes de ingressar no esporte paralímpico, Rufino trabalhava como peão de rodeio. Em 2005, sofreu um grave acidente ao ser atropelado por um ônibus, o que lhe causou perda parcial dos movimentos das pernas.

A trajetória na canoagem começou em 2012, aos 27 anos, sob orientação do treinador Admir Arantes, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. Desde então, o sul-mato-grossense se consolidou entre os maiores nomes da modalidade no mundo, acumulando títulos internacionais e levando o nome de Mato Grosso do Sul aos principais pódios da paracanoagem mundial.