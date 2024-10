Definidos os campeões da terceira divisão dos Jogos Escolares da Juventude de MS

Trófeus do campeonato / Divulgação

Neste domingo (13), encerrou-se a terceira divisão dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, na faixa etária de 15 a 17 anos, em Três Lagoas. As modalidades participantes foram futsal e voleibol, nos naipes masculino e feminino, com a presença de 727 estudantes-atletas de 49 municípios.

Na classificação final do futsal feminino, a equipe de Três Lagoas, cidade-sede do evento, conquistou o primeiro lugar. Embora já pertença à 1ª divisão, Três Lagoas pôde inscrever uma equipe extra na competição. Dessa forma, os municípios que avançaram para a 2ª divisão foram: Anastácio, com o segundo lugar; Dois Irmãos do Buriti, que ficou em terceiro; e Mundo Novo, na quarta colocação.

No futsal masculino, a equipe de Bonito conquistou o primeiro lugar, seguida por Cassilândia, em segundo, e Santa Rita do Pardo, em terceiro.

No voleibol feminino, Dois Irmãos do Buriti garantiu a primeira colocação, Pedro Gomes ficou com o segundo lugar, e Naviraí garantiu a terceira colocação. No voleibol masculino, a equipe de Miranda assegurou a primeira colocação, Vicentina ficou com o segundo lugar e Jardim garantiu a terceira colocação.

Organizados pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), a primeira etapa dos Jogos da Juventude ocorreu de 1º a 18 de agosto, em Campo Grande. A competição reuniu mais de 3.500 estudantes-atletas de 55 municípios, representando um crescimento expressivo em relação ao ano anterior, quando 2.939 atletas participaram na mesma faixa.

Karina Quaini, diretora de Gestão de Políticas de Formação Esportiva da Fundesporte, ressaltou a importância da etapa em Três Lagoas para o desenvolvimento dos estudantes-atletas. Segundo ela, essa fase permitiu que os participantes competissem com equipes de níveis semelhantes. “Nesta fase, contamos com equipes que ainda estão em processo de formação. Muitos municípios participam pela primeira vez, e ficamos muito felizes com o nível da competição. Proporcionamos aos atletas uma grande oportunidade para que essas equipes cresçam e aprimorem seu desempenho técnico, avançando cada vez mais”.

Para Paulo Ricardo Nuñez, diretor-presidente da Fundesporte, a etapa em Três Lagoas é de extrema importância para a evolução dos estudantes-atletas. “Este é um momento muito oportuno para que os estudantes realizem uma competição justa, enfrentando adversários de níveis similares. Por isso, nós da Fundesporte nos orgulhamos de organizar cada vez mais competições como esta”.

Os Jogos da Juventude

Os Jogos da Juventude 2024, para a faixa etária de 15 a 17 anos, foram divididos em blocos de modalidades. De 1º a 5 de agosto, ocorreram as disputas individuais de atletismo, badminton, ciclismo, judô, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia e wrestling (luta olímpica). O segundo bloco, de 5 a 12 de agosto, incluiu as modalidades de voleibol e handebol, nas primeiras e segundas divisões. De 12 a 19 de agosto, o terceiro bloco foi dedicado às modalidades coletivas de basquetebol e futsal. Por fim, de 16 a 19 de agosto, ocorreram as competições de ginástica artística, ginástica rítmica, natação e xadrez.

*Com informações da Comunicação Setesc