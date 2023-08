Delegação de MS vai com 17 atletas para o Campeonato Brasileiro Sub-21 de Judô

Competição acontece no fim de semana / Foto: Divulgação

O Campeonato Brasileiro Sub-21 de Judô será realizado neste final de semana, dias 5 e 6 de agosto, em Lauro de Freitas (BA), na Região Metropolitana de Salvador (BA). A delegação tem o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Segundo a CBJ (Confederação Brasileiro de Judô), que organiza o evento, 338 judocas vão para os tatames do Centro Pan-Americano de Judô, sendo 158 mulheres e 180 homens. Estes representarão clubes de 26 unidades federativas. As lutas serão nas categorias de peso superligeiro, ligeiro, leve, meio-leve, meio-médio, médio, meio-pesado, pesado e superpesado.

A competição na capital baiana é a última etapa do processo que distribui pontos no ranking nacional sub-21 da CBJ, utilizado como parâmetro para a formação da seleção brasileira júnior. De acordo com a CBJ, o atleta que atingir no mínimo 1.090 pontos no ranking e que conquistar ao menos duas medalhas em estágios internacionais garante a classificação automática para os campeonatos pan-americano e mundial da categoria. Os atletas que não atingirem esses critérios serão selecionados por desempenho pela comissão técnica, que poderá considerar também as dobras em algumas categorias.

Os judocas sul-mato-grossenses representam sete clubes: Associação Atlética Judô Futuro, Associação Desportiva Moura e Judô Clube Rocha/Rádio Clube (Campo Grande); Clube Sakurá de Judô e Associação Cano de Judô (Dourados); e Associação Yada de Judô (Itaporã).

No sábado (5), acontecerão as disputas individuais de sete categorias femininas e sete masculinas. Já no domingo (6) será dedicado à competição por equipes mistas, que soma 20 equipes e 218 atletas inscritos.

Confira a lista completa de atletas e técnicos sul-mato-grossenses inscritos no Campeonato Brasileiro Sub-21 de Judô:

Feminino

Rayssa de Arruda Nascimento – ligeiro (-48kg)

Letícia Vieira Sarubbi Mariano – leve (-57kg)

Maria Eduarda da Silva Chimenes – leve (-57kg)

Ana Clara Pereira Leite Demarco – meio-médio (-63kg)

Maria Júlia Siqueira Moreira – meio-médio (-63kg)

Nathália Camily Gomes de Arruda – médio (-70kg)

Ana Carolina Ajala Spessoto – meio-pesado (-78kg)

Manuela Santos de Souza – pesado (+78kg)

Masculino

Geovani Vascão Ferreira – ligeiro (-60kg)

Marcos Paulo Corrêa da Silva – ligeiro (-60kg)

Elias Rodrigues Moreira Neto – meio-leve (-66kg)

Vinícius Gonçalves Marim – leve (-73kg)

Jose Marco Pereira Leite Demarco – meio-médio (-81kg)

Nycollas Rafael Pereira Lopes – médio (-90kg)

André Luíz Domingues Menino – meio-pesado (-100kg)

Arthur Panage Bastos – meio-pesado (-100kg)

Breno Dias Duarte – pesado (+100kg)

Técnicos

Alessandro Souza Nascimento

Alexandre Ferreira Cano

Diogo Montania da Rocha

Marco Aurélio Lopes de Moura

Reginaldo Arruda – Chefe de delegação

Veja também a programação completa (horário de MS):

Sexta-feira (4) – Sorteio às 17h

Sábado (5) – Competição individual

8h – preliminares até 57kg e até 73kg

11h30 – disputas por medalhas até 57kg e até 73kg

12h30 – preliminares até +78kg e até +100kg

16h – disputas por medalhas até +78kg e até +100kg

Domingo (6) – Competição por equipes mistas

9h – preliminares

11h30 – disputas por medalhas

O Canal Brasil Judô, por meio do YouTube, transmitirá todas as lutas ao vivo, clique aqui para acessar.