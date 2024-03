Delegação Olímpica do TCE-MS finaliza primeiras seletivas para OTC 2024

Os dias 14, 15, 16 e 17 foram marcados pela garra, determinação, esforço e união dos atletas da Delegação Olímpica do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul que participaram da 1ª etapa das seletivas para as Olimpíadas dos Tribunais de Contas (OTC 2024), que vão ser realizadas em setembro, em Palmas (TO). Em cada prova, os servidores-atletas contaram com um “gás a mais”, a torcida especial de seus familiares - esposas, maridos, filhos e até netos que, unidos, vibraram em cada disputa.



Boliche, pesca esportiva, jogos de tabuleiro, tênis de mesa, truco, pôquer, pebolim, sinuca, xadrez, bocha, futsal, basquete, vôlei indoor, sinuca, atletismo, beach tennis, vôlei de areia, natação e tênis de campo, foram algumas das modalidades disputadas pelos atletas-servidores nos jogos deste fim de semana.



A noite de quinta-feira (14) foi movimentada com o boliche. Como um dos competidores da modalidade, o delegado dos atletas olímpicos do TCE-MS, Fernando Insaurraulde, destacou que os participantes estão empenhados nos treinos para representar bem o TCE-MS na OTC em Tocantins. “Estamos muito empolgados, pois é a primeira vez que trabalhamos com uma delegação tão grande, em que 15% dos servidores do TCE-MS são atletas hoje”.



Fernando Insaurralde, que também é auditor de controle externo na Corte de Contas, revela que a união para os treinos em cada modalidade tem sido uma oportunidade única para a integração dos servidores, visto que o TCE-MS é composto por diversos setores.



“Quase não nos vemos pelos corredores em razão do trabalho técnico intenso que desenvolvemos diariamente na Corte de Contas. Os treinos e essas seletivas têm sido uma oportunidade única em que estamos melhorando em diversas áreas de nossas vidas, no convívio familiar, porque estamos passando mais tempo com as nossas famílias que nos acompanham nos treinos, na saúde do corpo e da mente, aumentando a capacidade de desenvolvermos o nosso trabalho dentro do TCE-MS”, declarou Insaurralde.



As seletivas na sexta-feira (15) foram iniciadas logo após o encerramento do expediente de trabalho na Corte de Contas. Mesmo com fortes ventos e debaixo de muita chuva, liderados pela coordenadora da equipe, a servidora aposentada, atleta Antônia Maria Carneiro, os atletas que disputaram na pesca esportiva, não se intimidaram e conseguiram fazer bonito, fisgando muitos tambaquis, patingas, pacus, entre outros peixes.

No feminino, a atleta-servidora Olga Cruz conseguiu fisgar o maior tambaqui, e no masculino, foi a vez do atleta Pedro Eduardo Alves fisgar também um enorme tambaqui.



No fim da tarde, as seletivas seguiram no Sinsercon - Sindicato dos Funcionários do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul - com as disputas nos jogos de mesa e tabuleiro (damas, dominós, bozó, truco, pôquer) e com tênis de mesa e pebolim.



Os atletas da natação também disputaram as seletivas no feminino e no masculino. À noite, as disputas encerraram com a modalidade bocha, feminino e masculino.



No sábado (16), as competições começaram bem no início da manhã, com as modalidades no atletismo feminino e masculino. Os atletas-servidores se empenharam para conseguirem cumprir as provas em tempo cada vez menores.



Ainda pela manhã foi a vez dos atletas do futsal, feminino e masculino, do vôlei indoor, feminino e masculino e do basquete, masculino e feminino, mostrarem que os treinos semanais estão tendo efeito positivo na performance.



No fim da tarde de sábado, as competições internas seguiram com os atletas da corrida de 5 e 10 mil metros e com as disputas da modalidade sinuca.



O último dia (domingo – 17) da primeira etapa de seletivas para a OTC 2024, começou bem movimentado com as disputas dos atletas do beach tennis masculino e feminino, vôlei de areia, feminino e masculino e tênis de campo.



Participando do beach tennis, a atleta-servidora Rovena Ceccon fez questão de ressaltar que os treinos e os quatro dias de seletivas têm sido de muito empenho e união. “Está sendo o máximo. Estou inscrita no vôlei indoor, e em várias categorias do beach tennis. O clima nos treinos está fantástico, convivendo com os colegas de trabalho fora do Tribunal de Contas têm sido uma experiência incrível, e a maneira que estão sendo conduzidos os treinos, os encontros, tudo muito bem estruturado para nós, estou adorando”.



“Tenho só que parabenizar a delegação dos atletas olímpicos e aos conselheiros do TCE-MS por todo apoio e que estão se preocupando muito em oferecer o melhor para nós atletas-servidores. E com isso, a nossa expectativa para as olimpíadas deste ano, são as melhores possíveis. Acredito que iremos fazer muito mais bonito do que fizemos em 2023”, declarou o atleta Glaucio Hashimoto, inscrito no beach tennis e em outras modalidades olímpicas nas seletivas.



A delegada dos atletas olímpicos do TCE-MS, Marycleide Vasques, ressalta que os atletas tiveram todo o suporte necessário para a realização dos quatro dias de seletivas, que foram intensos nas diversas modalidades, e para isso, contaram com o importante apoio da presidência do TCE-MS, e do Sinsercon. “É importante dizer que tudo foi realizado dentro das normas oficiais, como determina a Associação Nacional Olímpica dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil [ANOSTC]”.



A Delegação dos Atletas Olímpicos do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul ainda informa que os quatro dias de disputas seletivas foram realizadas fora do horário de expediente de trabalho, não comprometendo em nada o rendimento dos servidores na Corte de Contas de MS.