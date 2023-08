Desenvolvimento do esporte em MS é 'case' de sucesso em fórum nacional

A política de esporte e lazer desenvolvida em Mato Grosso do Sul foi colocada em destaque no ciclo de palestras organizado pelo CBC (Comitê Brasileiro de Clubes), o Fórum Nacional de Formação Esportiva. O evento, que teve início na segunda-feira (28) e segue até esta quinta-feira (31), está sendo organizado no centro de convenções do hotel Royal Palm Hall, em Campinas (SP).

O Estado foi representado pelo diretor-presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), Herculano Borges. Entre tantos objetivos do encontro, destaca-se o estabelecimento de uma conexão mais próxima dos clubes com o programa de formação de atletas do CBC e como ascender de categoria para ampliar os benefícios.

Paralelamente à série de palestras do CBC, também foi organizada mais uma edição do tradicional Fórum Nacional dos Secretários de Estado de Esporte, debatendo temas de relevância para o desenvolvimento do esporte no País.

Na ocasião, Mato Grosso do Sul foi destacado como “case" de sucesso e o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, apresentou desde o sistema de formação esportiva até a excelência no desporto sul-mato-grossense, detalhando os programas e projetos sociais desenvolvidos.

“É muito gratificante poder levar a presidentes de clubes e dirigentes do esporte de todo o País o que é desenvolvido com excelência em Mato Grosso do Sul. Hoje, nosso estado é referência nacional e as boas práticas devem ser compartilhadas, pensando no fortalecimento do esporte no Brasil”, afirma Herculano Borges.

O velejador brasileiro e medalhista olímpico em Seul-1988 e Atlanta-1996, Lars Schmidt Grael, fez questão de elogiar as políticas públicas de esporte e ações implementadas em Mato Grosso do Sul. “Fiquei muito impactado e queria parabenizar o governador Eduardo Riedel. Vi uma apresentação no Rio de Janeiro e confesso que fiquei impressionado por ser um governador técnico, com clareza de informações, um gestor exemplar. O Brasil precisa de gente com esse tipo de visão, falando sobre governança, gestão e resultados”.