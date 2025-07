Detran-MS promove ações com foco em idosos em Aquidauana e Anastácio

As atividades fazem parte de um conjunto de políticas do Detran-MS voltadas ao público idoso / Detran-MS

O Detran-MS realizou nos dias 24 e 25 de junho uma série de atividades em alusão ao Junho Prata, mês dedicado à valorização da pessoa idosa. As ações foram conduzidas por agentes da Autoridade de Trânsito da regional de Aquidauana e direcionadas ao público acima de 60 anos nas cidades de Aquidauana e Anastácio.

Durante os encontros, os participantes receberam orientações sobre temas relacionados ao trânsito, como documentação, regras de circulação e serviços prestados pelo Detran. A proposta foi promover informação e conscientização, incentivando um envelhecimento mais ativo, seguro e autônomo.

“O mundo mudou e o processo de envelhecimento também. As pessoas com mais de 60 anos possuem hoje um perfil diferente do idoso tradicional. São ativas, independentes e buscam qualidade de vida. Essa busca gera autonomia, protagonismo e participação em diversas áreas da sociedade, desafiando estereótipos e reinventando sua própria história após os 60 anos”, relatou a Agente de Fiscalização, Adriana Elias.

Um dos pontos altos da ação foi a integração entre gerações. Segundo a agente Michelle Fanaia, o evento foi marcado por trocas de experiências inspiradoras. “O doutor Libindo Godoy, por exemplo, aos 89 anos ainda joga e dirige. Já a professora Dalva Rodrigues, aos 72, é um exemplo de autonomia e vitalidade. São histórias que mostram como é possível envelhecer com saúde e participação ativa na comunidade.”

Após a roda de conversa, os agentes do Detran-MS participaram de jogos amistosos com os integrantes da Associação Viver Ativo. Vestiram o uniforme esportivo e entraram em campo em partidas das categorias 60+ feminino e misto. A ação uniu educação, esporte e cidadania em um ambiente de acolhimento e respeito.

A Associação Viver Ativo, que atua na promoção da saúde e bem-estar da pessoa idosa, destacou a importância da parceria. “Foi um momento de muita energia e espírito esportivo. Agradecemos ao Detran-MS pela presença, pela troca de conhecimento e pela integração por meio do esporte. Esperamos que ações como essa se repitam.”

As atividades fazem parte de um conjunto de políticas do Detran-MS voltadas ao público idoso. A coordenação das ações no estado está sob responsabilidade da professora Inês Pereira Esteves, gestora de Educação e Segurança no Trânsito do órgão e integrante da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.

