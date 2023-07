Dezenas de gols marcam a abertura do Campeonato Estadual de Futsal Feminino

Divulgação

Na noite de ontem, 20, aconteceu no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana a abertura com jogos do Campeonato Estadual de Futsal Feminino.

A competição que reúne categorias do sub-14, sub-16 e sub-20 é uma realização da Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul, com apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana, via Fundação de Esportes (FEMA).

Estrearam a competição a categoria sub 14 e, ao final, o placar ficou Horus Aquidauana 2 X 1 CRA Aquidauana. Em seguida a categoria Sub 16 entrou em quadra, encerrou a noite de competições com o placar CRA Aquidauana 6 X 4 Horus Aquidauana.

Ao todo, são 15 equipes participantes, sendo que ao final são premiadas com medalhas as 3 primeiras colocadas, além de, troféu para o 1º e 2º classificados, bem como, premiação para artilheira e melhor goleira.

Estiveram presente na noite de abertura os vereadores de Aquidauana: Clériton Alvarenga, Everton Romero, Marquinhos Taxista, Valter Neves e Anderson Meireles, o coordenador de eventos da Federação de Futsal – Roberto Vieira e o diretor-presidente Wellington Moresco.

A competição, que segue até domingo, 23, garante vaga para Taça Brasil de Clubes Futsal, que acontecerá no próximo ano, ainda com data e local a serem definidos.