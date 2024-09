DG Carnes é bicampeão da Copa Supermercado Princesa em Aquidauana

Ronald Regis/ O Pantaneiro

No último sábado (21), chegou ao fim a 2ª edição da Copa Supermercado Princesa de Futebol Suíço, na categoria 40 anos. O evento foi realizado no campo da Sociedade Esportiva Braquiarão, localizado no bairro São Francisco, e contou com duas partidas.

Na partida preliminar, às 14h, o Maduros F.C. venceu o Marcenaria Cedro Móveis F.C. por 3 a 0, conquistando o terceiro lugar. A equipe recebeu um troféu e uma premiação de R$ 300,00 em dinheiro.

Já às 15h, ocorreu a grande final, onde o DG Carnes garantiu o título ao derrotar a equipe da Auto Elétrica Popular, de Bodoquena, por 3 a 2. Com essa vitória, o DG Carnes sagrou-se bicampeão da Copa Supermercado Princesa de Futebol Suíço.

Ao término da competição, a diretoria da Liga Esportiva Aquidauanense entregou as premiações aos destaques do torneio:

Artilheiros: Paulinho e Baiano (DG Carnes)

Goleiro menos vazado: Genival (DG Carnes)

Time destaque: Marcenaria Cedro Móveis F.C.

Jogador destaque da final: Baiano (DG Carnes)

3º lugar: Maduros F.C.

Vice-campeão: Auto Elétrica Popular (Bodoquena)

Campeão: DG Carnes

Os melhores colocados receberam troféus e prêmios em dinheiro.

Veja mais fotos: